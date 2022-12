Il rilascio di Android 13 avvenuto il 15 agosto 2022 da parte di Google per i dispositivi Pixel supportati, sta arrivando su molti smartphone, top di gamma e non, di altri brand. Il colosso di Mountain View, però, è già da tempo al lavoro per la prossima versione del robottino verde da rilasciare nel corso del 2023, ovvero Android 14. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Android 14: versioni beta, dispositivi supportati, novità e rilascio stabile.

Novità di Android 14

Attualmente è ancora troppo presto per parlare di novità, per cui non conosciamo delle funzionalità particolari che verranno introdotte con Android 14. Tuttavia con il rilascio delle prime beta avremo sicuramente modo di testare le prime novità introdotto nella nuova versione di Android. Aggiorneremo questo articolo mano a mano che sapremo con certezza le funzionalità che vedremo in Android 14.

Data di uscita di Android 14

Come già detto, dopo il rilascio di Android 13 Google sta già lavorando ad Android 14, ma quando uscirà questo nuovo aggiornamento? Non abbiamo ancora informazioni ufficiali in merito ma possiamo sbilanciarci seguendo l’andamento degli aggiornamenti rilasciati negli ultimi anni e prendendo in considerazione il periodo di rilascio delle varie Developer Preview, Public Beta e la Stable Build.

La Developer Preview, ovvero una build destinata principalmente agli sviluppatori per consentire loro di testare le proprie app su Android 14, dovrebbe essere rilasciata tra febbraio e marzo 2023. Questa potrebbe essere suddivisa in due versione, con la prima rilasciata a febbraio e la seconda a marzo.

Successivamente alle versioni Developer Preview dovrebbero succedere le varie versioni di Public Beta. Questa fase di test dura diversi mesi, durante questo periodo anche gli utenti più appassionati che non siano sviluppatori possono entrare nel Programma Android Beta per poter testare le novità che il nuovo aggiornamento porterà. Quindi, il rilascio delle Public Beta di Android 14 potrebbe avvenire da aprile a luglio 2023.

Terminata la fase beta, avviene il rilascio della Stable Build, cioè la versione definitiva e disponibile per tutti di Android 14. Anche in questo caso possiamo stimare una data di rilascio che potrebbe coincidere con il periodo di agosto 2023 o comunque fine estate.

Ci teniamo a precisare che queste versioni descritte e i relativi periodi di rilascio interessano esclusivamente i dispositivi Google Pixel che, essendo smartphone prodotti in casa da Google, ricevono per primi tutti gli aggiornamenti software nel mondo Android. Tuttavia, ci sono alcuni produttori che avviano un proprio programma di beta testing per alcuni modelli di smartphone ai quali è possibile accedere tramite le varie app o community e mettere mano con anticipo ad Android 14.

Dispositivi supportati da Android 14

Solitamente, ogni produttore di smartphone tende a rilasciare delle dichiarazioni su quanti anni un proprio modello di un dispositivo riceverà il supporto software e quindi nuove versioni di Android. Secondo queste “promesse” possiamo già stilare una lista, suddivisa per brand, dei dispositivi che sicuramente riceveranno Android 14.