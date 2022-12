Gli smartphone realme sono sempre più protagonisti di un segmento di mercato fortemente competitivo che mantiene una qualità generale alta e prezzi relativamente bassi. Nel corso del 2023 Google rilascerà Android 14 e realme si metterà certamente a lavoro per portare l’ultima versione del robottino verde sui suoi dispositivi che presumibilmente adotteranno l’interfaccia proprietaria realme UI 5.0.

Dopo aver visto quali smartphone riceveranno la realme UI 4.0 con Android 13, vediamo i possibili dispositivi realme che riceveranno Android 14 tenendo conto del fatto che la politica del produttore cinese tende a supportare due aggiornamenti di versione di Android per ogni smartphone.

Indice

Le liste sono in continuo aggiornamento

Se non trovi il tuo modello specifico, torna a controllare in un secondo momento oppure faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Cercheremo di ottenere informazioni a riguardo direttamente dai vari produttori.

Quali smartphone realme riceveranno Android 14?

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento ad Android 14 per gli smartphone realme?

Indicare una data di uscita di Android 14 sugli smartphone realme è ancora troppo presto. Nei primi mesi del 2023 Google rilascerà quasi certamente una prima beta della Developer Preview per i dispositivi Pixel supportati. Prendiamo come esempio la versione di Android 13 rilasciata da Google per i Pixel ad agosto: i primi smartphone realme stanno iniziando a ricevere Android 13 con realme UI 4.o proprio in queste settimane di dicembre 2022, per cui seguendo la stessa tempistica potremmo vedere Android 14 sui primi realme a partire da dicembre 2023 per poi proseguire nel corso del 2024 ad aggiornare il resto dei dispositivi.

Vi ricordiamo che la lista e le tempistiche da noi riportate non sono informazioni ufficiali fornite direttamente da realme, ma sono delle stime. Come al solito non mancheremo di aggiornare l’articolo in caso di novità e ulteriori sviluppo. Fateci sapere nei commenti qui sotto se pensate che un dispositivo possa essere aggiornato e non è già presente nella lista, prenderemo in considerazione anche i vostri suggerimenti.