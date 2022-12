Oppo è sempre stata molto attenta alla questione aggiornamenti e, anche se il suo supporto per i prodotti non è il più esteso in assoluto, il marchio non ha mai smesso di stupire per la rapidità di consegna delle nuove versioni di Android, soprattutto sui prodotti di punta.

E con l’aggiornamento alla ColorOS 13 e Android 13 ormai ufficiale da diversi mesi, è forse già ora di iniziare a fantasticare sul prossimo grande aggiornamento. Quando arriverà Android 14 sugli smartphone Oppo?

Indice:

Quali smartphone Oppo riceveranno Android 14?

Oppo serie Find X che riceveranno Android 14

Oppo serie Find N che riceveranno Android 14

Oppo Find N

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo serie Reno che riceveranno Android 14

Oppo serie K che riceveranno Android 14

Oppo K10x

Oppo serie A che riceveranno Android 14

Oppo A1 Pro

Oppo A58 5G

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento Android 14 per gli smartphone Oppo?

Come detto in apertura, è presto per sbilanciarsi su una precisa data di arrivo dell’aggiornamento ad Android 14 per gli smartphone Oppo. Pensandoci bene, non è stata rilasciata ancora nemmeno una prima Beta da parte di Google per i suoi Pixel.

Se la storicità degli aggiornamenti passati è però di qualche indicazione, Oppo potrebbe essere tra i primi marchi ad annunciare l’arrivo di Android 14 quando finalmente disponibile in versione definitiva.

ColorOS 13 è stata annunciata già durante l’estate del 2022 ed i primi prodotti hanno ricevuto l’OTA nel giro di qualche settimana. È dunque plausibile aspettarsi un rilascio entro la fine dell’estate 2023, con gli aggiornamenti che verranno inviati ai vari dispositivi nel corso delle settimane e dei mesi successivi.

Non mancheremo di aggiornare l’articolo quando ci saranno ulteriori sviluppi.