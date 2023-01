OnePlus di recente ha precisato come l’azienda svolge un impegno costante nel migliorare l’esperienza d’uso degli utenti. Qualche settimana fa, infatti, il produttore cinese, in un convegno tenutosi a Londra, ha dichiarato che aggiornerà più a lungo i suoi smartphone. Sappiamo che nel corso del 2023 Google rilascerà Android 14 e OnePlus avrà certamente da lavorare per aggiornare i suoi dispositivi all’ultima versione del robottino verde.

In questo articolo vediamo i possibili smartphone OnePlus che riceveranno Android 14 che presumibilmente adotteranno l’interfaccia proprietaria OxygenOS 15.

Indice

Le liste sono in continuo aggiornamento

Se non trovi il tuo modello specifico, torna a controllare in un secondo momento oppure faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Cercheremo di ottenere informazioni a riguardo direttamente dai vari produttori.

Quali smartphone OnePlus riceveranno Android 14?

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento ad Android 14 per gli smartphone OnePlus?

È ancora troppo presto per indicare una data di uscita di Android 14 sugli smartphone OnePlus. Nei primi mesi del 2023 Google rilascerà quasi certamente una prima beta della Developer Preview per i dispositivi Pixel supportati. Se facciamo riferimento all’andamento avuto da OnePlus con i major update delle versioni precedenti di Android possiamo stimare l’arrivo di Android 14 sui primi dispositivi OnePlus verso settembre 2023. Ad esempio, l’azienda cinese ha portato Android 13 in versione stabile su OnePlus 10 Pro (il top di gamma del 2022) a settembre 2022.

Precisiamo che nella lista sono riportati anche dispositivi non disponibili nel mercato internazionale, o almeno non disponibili in Italia. Inoltre, la stessa lista e le tempistiche riportate non sono informazioni ufficiali fornite direttamente da OnePlus. Come al solito non mancheremo di aggiornare l’articolo in caso di novità e ulteriori sviluppo. Fateci sapere nei commenti qui sotto se pensate che un dispositivo possa essere aggiornato e non è già presente nella lista, prenderemo in considerazione anche i vostri suggerimenti.