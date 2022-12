Xiaomi è uno dei principali leader nel mondo degli smartphone, il colosso cinese, infatti, è protagonista in tutte le fasce di mercato, dal dispositivo di fascia bassa fino al top di gamma senza tralasciare gli altri sub-brand, ovvero Redmi e Poco. Nel 2023 Google rilascerà Android 14 e Xiaomi non starà di certo a guardare e porterà l’ultima versione del robottino verde nei suoi smartphone con interfaccia MIUI.

Dopo aver visto quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 14, vediamo quali smartphone Xiaomi riceveranno Android 14.

Le liste sono in continuo aggiornamento

Se non trovi il tuo modello specifico, torna a controllare in un secondo momento oppure faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Cercheremo di ottenere informazioni a riguardo direttamente dai vari produttori.

Quali smartphone Xiaomi riceveranno Android 14?

Quali smartphone POCO riceveranno Android 14?

Xiaomi POCO F4

Xiaomi POCO F4 GT

Xiaomi POCO M4 5G

Xiaomi POCO M5

Xiaomi POCO M5s

Xiaomi POCO X4 GT

Quali smartphone Redmi riceveranno Android 14?

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Explorer

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento Android 14 per gli smartphone Xiaomi?

Per indicare una data di rilascio di Android 14 sugli smartphone Xiaomi, POCO e Redmi è ancora troppo presto. Nei primi mesi del 2023 Google rilascerà quasi certamente una prima beta della Developer Preview per i dispositivi Pixel. Versione beta a parte, crediamo di poter vedere i primi aggiornamenti in versione stabile da parte di Xiaomi a partire da settembre 2023 in poi (ad esempio, la versione definitiva di Android 13 per i Pixel è arrivata ad agosto 2022).

Inoltre, ci teniamo a precisare che la lista riportata in questo articolo non è ufficiale ma è una stima. Non mancheremo di aggiornare la lista in caso di novità e ulteriori sviluppi.