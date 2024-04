Quando arriva la fibra? Con questa nuova mappa interattiva è facilissimo scoprirlo

Il panorama tecnologico italiano accoglie oggi un'importante novità che garantirà una maggior chiarezza sullo sviluppo della banda ultralarga nel Paese. Infratel Italia, società interamente partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha annunciato il rilascio del WebGis Infratel, uno strumento di mappatura interattiva dedicato alla visualizzazione delle infrastrutture realizzate nell’ambito del Piano Banda Ultralarga (BUL). Questa risorsa digitale si propone come un vero e proprio atlante delle reti a banda ultralarga, offrendo un dettaglio senza precedenti sugli sviluppi infrastrutturali realizzati sia da Infratel Italia che da Open Fiber, il concessionario che opera sul territorio nazionale.

Una mappa chiara per comprendere il reale stato dei lavori

Il WebGis Infratel offre all’utente una panoramica dettagliata sullo stato dell’arte della copertura FTTH (Fiber To The Home) e FWA (Fixed Wireless Access), permettendo ricerche approfondite per regione, provincia e comune. Approfondendo ulteriormente, gli utenti possonosimili alla posizione di tombini, armadi ottici, ripartitori e addirittura della fibra ottica che passa sotto casa, fornendo una ricchezza di dati senza precedenti per il pubblico e per gli operatori del settore.

Interessante anche l’opportunità di scoprire la copertura nelle aree definite come "a fallimento di mercato"; queste zone, al momento della progettazione del Piano BUL, erano prive di infrastrutture di connessione a banda larga per iniziativa privata e sono state quindi oggetto di un intervento diretto dello Stato per garantire l’accesso alla rete a velocità elevate.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo verso la trasparenza e l'efficienza nella distribuzione delle infrastrutture digitali in Italia, fornendo a tutti i cittadini uno strumento accessibile per comprendere come e dove la banda ultralarga sta diventando una realtà. La mappa interattiva contribuisce inoltre a stimolare la competizione e l'innovazione tra gli operatori, con potenziali benefici sulla qualità del servizio e sulla velocità di realizzazione delle infrastrutture in aree fino ad ora meno servite.