Quando è caldo il tuo Google Pixel? La risposta è ora visibile sullo smartphone

Google ha recentemente implementato una funzione di misurazione della temperatura in tempo reale sui suoi dispositivi Pixel, a partire dal modello Pixel 6.

Questa nuova caratteristica è accessibile aggiornando il servizio di assistenza per i Pixel, e pare che 9to5Google abbia avuto modo di osservare questa novità dopo l'aggiornamento alla versione 1.0.693922709 del Pixel Troubleshooting service.

Per accedere a questa funzionalità, gli utenti possono andare in Impostazioni > Batteria > Diagnostica della batteria > Il telefono è molto caldo. Attualmente, il servizio è disponibile per tutti i modelli Pixel dal 6 in poi, ovvero tutti quelli dotati di chip Tensor. Tuttavia, questa opzione non è presente per il Pixel Tablet.

La decisione di Google di integrare nativamente la possibilità di monitorare la temperatura del dispositivo è significativa, considerando che in passato gli utenti dovevano affidarsi a applicazioni di terze parti per questa funzionalità. La misurazione della temperatura del dispositivo è particolarmente critica per gli smartphone Pixel, noti per avere avuto in passato problemi di surriscaldamento.

In seguito alle prove condotte sugli smartphone Pixel 9, è emerso che questi tendono ancora a scaldarsi più dei loro predecessori, anche se il Pixel 9 Pro XL ha mostrato una maggiore stabilità negli stress test. Con l'introduzione di questa nuova funzionalità, Google sembra rispondere alle esigenze dei suoi utenti, fornendo strumenti utili a garantire una migliore gestione del dispositivo.

Speriamo che questa aggiunta alle funzionalità del sistema operativo Pixel non sia necessaria con il futuro Pixel 10, segnando un miglioramento nella gestione del calore da parte dei dispositivi Google.

La necessità di mantenere un dispositivo a temperature operative sicure è diventata sempre più importante per prevenire danni ai componenti interni e garantire prestazioni ottimali, oltre che per garantire la salute degli utenti.

La tecnologia degli ultimi decenni ha visto un enorme salto qualitativo nella gestione del calore. I moderni dispositivi includono sofisticati sistemi di raffreddamento, alcuni addirittura con liquido, e integrano sensori di temperatura che forniscono dati in tempo reale.

La gestione del calore nei dispositivi mobili non riguarda solo la protezione dei componenti interni, ma influenza anche il comfort dell'utente. Un dispositivo che diventa troppo caldo può essere scomodo, se non addirittura pericoloso, da tenere in mano o da tenere vicino al corpo.