Questa cassa bluetooth Marshall è il TOP e oggi è super SCONTATA! (-100€)

Se la musica è la vostra passione, e volete ascoltarla ovunque siate sempre e solo nella migliore qualità possibile, allora non dovreste davvero perdervi questa offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto del 33%, potrete acquistare lo splendido speaker Bluetooth Marshall Kilburn II con uno sconto del 33%, al prezzo vantaggioso di 199,99€ anziché 299,00€! Un affare, specie considerando che parliamo di un prodotto di fascia alta!

Marshall Kilburn II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Marshall Kilburn II è uno speake Blutooth progettato per chi desidera un suono potente in un formato portatile. Al netto di un peso irrisorio per un prodotto di questo livello (appena 2.5 kg), questo speaker garantisce una qualità del suono davvero eccezionale, complice la tecnologia True Stereophonic di Marshall, che offre un suono stereofonico pulito e privo di distorsioni, con un'eccezionale diffusione a 360 gradi. Resistente e robusto, ha una classificazione di resistenza all'acqua IPX2, ed è in grado di garantire oltre 20 ore di riproduzione portatile con una singola ricarica!

Dallo splendido design vintage, con tanto di cinghia ispirata al mondo delle chitarre, questo speaker dispone persino di una funzionalità multi-host, che consente di collegare due dispositivi Bluetooth e passare facilmente da uno all'altro.

In conclusione, l'altoparlante Marshall Kilburn II rappresenta un compagno ideale per chiunque desideri un suono potente in un formato portatile, e considerando che parliamo di un prodotto di fascia alta, diremmo che lo sconto di 100€ proposto dal Black Friday Amazon è certamente di quelle occasioni da non perdere, specie qualora vogliate ascoltare la musica al meglio in qualsiasi luogo o circostanza

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!