Questa funzione degli Apple Watch ora è approvata ufficialmente dai medici

Da quando Apple Watch ha fatto la sua comparsa nel 2015, commercializzato inizialmente più come un accessorio di moda che non un dispositivo tecnologico, ha via via consolidato la sua fama di strumento avanzato per la salute e il fitness. Ora, però, ha raggiunto un nuovo traguardo grazie all'approvazione dei regolatori statunitensi.

Una recente qualificazione dall'US Food and Drug Administration (FDA) eleva le funzionalità di monitoraggio della fibrillazione atriale (AFib) dell'Apple Watch alla categoria di Medical Device Development Tool (MDDT). In pratica, ciò significa che i dati relativi all'AFib rilevati dagli Apple Watch dalla Serie 4 in poi possono essere utilizzati per validare altri dispositivi medici in contesti clinici – un importante riconoscimento dell'affidabilità e dell'accuratezza di questi dispositivi wearable.

Questa è la prima volta che una tecnologia digitale per la salute riceve approvazione per l'uso come MDDT. Anche se la FDA aveva già riconosciuto in precedenza la validità delle funzioni di storia dell'AFib su Apple Watch, evidenziando così la possibilità di pubblicizzare questa caratteristica sul dispositivo, è altrettanto chiaro che questa non intendere sostituire le tradizionali valutazioni mediche.

L'Apple Watch ha introdotto il monitoraggio dell'AFib con la sua quarta serie, rivolgendosi a chi è già stato diagnosticato con questa condizione e ha più di 22 anni.

Con il passare degli anni, Apple ha costantemente aggiornato il suo orologio intelligente con nuove funzionalità legate alla salute e al benessere, sia attraverso l'hardware che con aggiornamenti software, tanto che la prossima versione di watchOS, la numero 11, è attesa con interesse per giugno, anticipando nuove migliorie.

A tal proposito, le speculazioni intorno all'Apple Watch 10 si stanno intensificando, con voci che suggeriscono miglioramenti dell'autonomia grazie a un display più efficiente e cambiamenti significativi al design. Questo modello dovrebbe essere lanciato a settembre e ci sono grandi aspettative riguardo a come queste novità influenzeranno l'esperienza utente e la funzionalità dell'orologio.