Questa nuova funzione di Android 15 vi salverà il conto in banca

Android 15 potrebbe offrire un nuovo modo per proteggere i dispositivi dalle applicazioni dannose, introducendo una funzione per mettere in quarantena le app. Sebbene Google Play Protect fornisca già una difesa robusta contro i malware, Android 15 cercherà di rafforzare ulteriormente la sicurezza degli utenti.

La quarantena delle app agisce come una misura preventiva intermedia, isolando le applicazioni sospette senza rimuoverle completamente dal dispositivo. Quando un'applicazione mostra comportamenti anomali, Android 15 può metterla automaticamente in quarantena. Questo impedisce all'app di causare danni mentre si attende una valutazione più approfondita da parte di Google Play Protect.

L'introduzione della quarantena per le app è un'importante novità per migliorare la sicurezza degli utenti Android.

Durante la quarantena, l'app rimane visibile nella schermata iniziale e nelle impostazioni, ma viene bloccata dall'esecuzione di attività dannose come inviare notifiche o SMS, intercettare credenziali di accesso, eseguire processi in background o interagire con altri processi di sistema.

La scoperta è stata resa nota da Mishaal Rahman, che ha individuato una nuova autorizzazione di sistema denominata "QUARANTINE_APPS". Si prevede che questa autorizzazione sarà limitata e utilizzata principalmente dal Google Play Store, il quale potrebbe assumere un ruolo decisionale su quali app devono essere messe in quarantena per garantire la sicurezza degli utenti.

Sebbene le basi per la quarantena delle app siano state introdotte in una build di Android 14 per sviluppatori nel 2022, non è ancora chiaro se sarà effettivamente implementata con Android 15 o quando potrebbe avvenire una distribuzione più ampia. Sarà necessario attendere per vedere se e quando il Google Play Store adotterà queste nuove autorizzazioni.