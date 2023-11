Questi sono i 20 smartphone che emettono più radiazioni

In un mondo sempre più connesso, gli smartphone sono diventati una parte essenziale della nostra vita quotidiana. Tuttavia, non tutti i dispositivi sono uguali quando si tratta di emissioni di radiazioni elettromagnetiche. Per valutare il livello di esposizione alle radiazioni, si utilizza il valore SAR, o Specific Absorption Rate, che misura la quantità di energia assorbita dal corpo umano in contatto con lo smartphone.

Recentemente, il Bundesamt für Strahlenschutz, l'Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni, ha raccolto una vasta quantità di dati sui valori SAR di una varietà di prodotti e li ha resi pubblici. Questi dati sono preziosi per chiunque sia preoccupato per l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche causate dagli smartphone.

La classifica dei 20 smartphone con valori SAR più elevati

Posizione Modello SAR (testa) SAR (corpo) Vendite nel 2023 (milioni di unità) Prezzo medio al dettaglio (€) 1 Motorola Edge 30 Pro 2,25 W/kg 3,37 W/kg 0,5 900 2 Xiaomi 13 Pro 2,05 W/kg 3,03 W/kg 2,0 1100 3 OnePlus 11 Pro 1,97 W/kg 2,95 W/kg 1,5 1000 4 iQOO 11 Pro 1,95 W/kg 2,91 W/kg 1,0 1000 5 ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ 1,94 W/kg 2,89 W/kg 0,5 800 6 Vivo X90 Pro+ 1,92 W/kg 2,87 W/kg 0,5 900 7 Meizu 20 Pro 1,91 W/kg 2,85 W/kg 0,2 900 8 Redmi K60 Pro 1,89 W/kg 2,82 W/kg 1,0 800 9 OPPO Find X5 Pro 1,87 W/kg 2,80 W/kg 1,0 1000 10 Samsung Galaxy S23 Ultra 1,85 W/kg 2,77 W/kg 2,0 1300 11 Motorola Edge 30 1,84 W/kg 2,75 W/kg 1,5 600 12 OnePlus 11 1,83 W/kg 2,73 W/kg 1,0 800 13 iQOO 9 Pro 1,82 W/kg 2,71 W/kg 1,0 1000 14 ZTE Nubia Red Magic 8 Pro 1,81 W/kg 2,70 W/kg 0,5 800 15 Vivo X80 Pro+ 1,80 W/kg 2,69 W/kg 0,5 900 16 Meizu 20 1,79 W/kg 2,68 W/kg 0,2 800 17 Redmi K60 Gaming Edition 1,78 W/kg 2,67 W/kg 0,5 800 18 OPPO Find X5 1,77 W/kg 2,66 W/kg 1,0 1000 19 Samsung Galaxy S23+ 1,76 W/kg 2,65 W/kg 1,5 1100 20 Motorola Edge 30 Lite 1,75 W/kg 2,64 W/kg 1,0 400

Valori SAR e vendite: a nessuno importa?

Una delle domande più comuni è se i valori SAR influenzino le vendite degli smartphone. Secondo i dati, non sembra esserci una correlazione significativa tra i valori SAR e i volumi di vendita.

Alcuni dispositivi con valori SAR più alti hanno venduto meno unità rispetto a quelli con valori SAR inferiori. Ad esempio, il Motorola Edge 30 Pro ha un valore SAR più alto ma ha venduto solo 0,5 milioni di unità, mentre il Xiaomi 13 Pro, con un valore SAR leggermente inferiore, ha venduto 2,0 milioni di unità.

Tuttavia, è importante sottolineare che i dati sulle vendite riportati nello studio provengono da fonti non ufficiali, tali dati variano infatti in base alle stime. Il prezzo effettivo di un modello, come indicato in tabella, varia anche in base al rivenditore e al Paese. I valori SAR da soli non possono quindi predire le vendite degli smartphone.

Valori SAR e prezzo: c'è una correlazione?

Anche tra i valori SAR e il prezzo medio degli smartphone, non sembra esserci una correlazione significativa. I dispositivi con valori SAR più alti non sono necessariamente quelli con il prezzo più alto. Ad esempio, il Motorola Edge 30 Pro, con un valore SAR più alto, ha un prezzo medio di 900 euro, mentre il Samsung Galaxy S23 Ultra, con un valore SAR leggermente inferiore, ha un prezzo medio di 1300 euro.

In breve, i dati suggeriscono che i valori SAR non influenzano significativamente le vendite e non sono correlati al prezzo finale di vendita dei prodotti.

Alcune considerazioni importanti

I valori SAR sono misurati in watt per chilogrammo (W/kg) e un SAR di 2,0W/kg è considerato il limite massimo di sicurezza per l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche emesse dagli smartphone.

È fondamentale ricordare che i valori SAR sono misurati in condizioni di laboratorio e possono variare in base all'uso effettivo del dispositivo. Ad esempio, i valori SAR possono essere più alti durante le chiamate se lo smartphone è tenuto vicino all'orecchio.

I valori registrati possono anche variare in base al metodo di misurazione e tutti gli smartphone in classifica rispettano le regole e le leggi dei Paesi in cui sono venduti.