Questo potrebbe essere il più grande errore di OnePlus

OnePlus si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, annunciando una modifica che toccherà uno degli elementi più iconici e distintivi dei suoi smartphone: l'Alert Slider, ancora presente su OnePlus 13. Il celebre interruttore fisico a scorrimento, apprezzato da molti per la sua immediatezza nel gestire le modalità audio (suoneria, vibrazione, silenzioso), verrà sostituito da un pulsante multifunzione personalizzabile. Il debutto di questa novità è previsto sull'imminente OnePlus 13T. Tuttavia, questa mossa non può che essere letta alla luce di un precedente significativo: il tentativo, poi ritirato, di eliminare lo slider sul modello OnePlus 10T, un episodio che scatenò forti reazioni nella community di appassionati.

L'intenzione di abbandonare l'Alert Slider era stata ventilata circa un mese fa da Pete Lau, co-fondatore di OnePlus. Lau aveva parlato della volontà dell'azienda di abbracciare una soluzione più versatile, identificata appunto in un formato a pulsante, senza però fornire dettagli concreti. Ora, è Li Jie Louis, Presidente di OnePlus Cina, a confermare e illustrare la novità. Attraverso un'immagine teaser pubblicata sul social network cinese Weibo, è stato mostrato il profilo del futuro OnePlus 13T, con il nuovo pulsante posizionato sul bordo sinistro, esattamente dove gli utenti erano abituati a trovare l'Alert Slider.

Li Jie Louis ha chiarito che la funzione primaria dello slider non andrà persa: una semplice pressione del nuovo pulsante permetterà comunque di passare tra le modalità silenzioso, vibrazione e suoneria. La vera differenza risiede nella sua programmabilità. Il dirigente ha confermato che il pulsante sarà personalizzabile, ricalcando la filosofia del "Pulsante Azione" introdotto da Apple sugli iPhone più recenti. Questo significa che gli utenti potranno associare al pulsante diverse funzioni aggiuntive, attivabili magari tramite doppia pressione o pressione prolungata, aprendo a scenari d'uso ben più ampi del solo controllo audio.

La rimozione dell'Alert Slider rappresenta una svolta storica per OnePlus e, come prevedibile, ha già generato un'ondata di commenti nostalgici online. Ma è impossibile non ricordare quanto accaduto con il OnePlus 10T. In quell'occasione, l'azienda decise di rimuovere l'Alert Slider giustificando la scelta con la necessità di liberare spazio interno. Secondo OnePlus, l'assenza dello slider permise di integrare antenne più performanti e una batteria di dimensioni maggiori.

Nonostante le motivazioni tecniche, la risposta della community fu tutt'altro che positiva. L'Alert Slider era considerato da molti non solo un tratto distintivo del brand, ma soprattutto una feature estremamente comoda e pratica, che permetteva di cambiare profilo audio al volo, senza nemmeno dover guardare lo schermo o sbloccare il telefono. Le critiche furono così accese e diffuse che OnePlus fu costretta a fare marcia indietro, reintroducendo l'amato interruttore sui modelli successivi.

Questo precedente pesa inevitabilmente sull'annuncio odierno. OnePlus è consapevole di muoversi su un terreno delicato e dovrà convincere la sua base di utenti, specialmente quella più "storica" e affezionata, che questa volta il cambiamento è giustificato e vantaggioso. La chiave di volta potrebbe essere proprio la personalizzazione offerta dal nuovo pulsante: se le funzionalità aggiuntive si riveleranno realmente utili e ben implementate, potrebbero compensare la perdita dell'immediatezza tattile dello slider.

Al di là delle reazioni emotive, le ragioni dietro questa scelta sono sia tecniche che funzionali. Dal punto di vista ingegneristico, un pulsante occupa meno spazio interno rispetto al meccanismo a scorrimento dell'Alert Slider. Questo spazio recuperato è prezioso per gli ingegneri, che possono utilizzarlo per integrare batterie più capienti (come sembra sarà sul 13T), sistemi di raffreddamento più avanzati, sensori fotografici più grandi o altre componenti hardware che migliorano le prestazioni generali del dispositivo.

Sul piano funzionale, la versatilità è il vantaggio principale. Mentre l'Alert Slider era limitato alle sue tre posizioni fisse, un pulsante programmabile può essere configurato per eseguire una vasta gamma di azioni: avviare rapidamente la fotocamera, accendere la torcia, lanciare un'app specifica, attivare l'assistente vocale, registrare un memo vocale e molto altro, oltre a mantenere la gestione dei profili audio. La possibilità di assegnare funzioni diverse a pressioni singole, doppie o prolungate moltiplica le potenzialità.

Il nuovo pulsante multifunzione farà il suo esordio sul OnePlus 13T, un dispositivo che si preannuncia come un flagship Android compatto ma estremamente performante. Le indiscrezioni più recenti suggeriscono una scheda tecnica di altissimo livello: processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, display OLED a 120Hz, una batteria imponente da 6.200mAh con ricarica rapida a 80W e un comparto fotografico avanzato con sensori principali da 50 megapixel.

OnePlus ci riprova. Dopo il passo falso del 10T, l'azienda tenta nuovamente di evolvere uno dei suoi elementi più caratteristici. La reazione della community al lancio del 13T sarà il vero banco di prova per capire se, questa volta, OnePlus ha fatto la scelta giusta.