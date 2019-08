Razer Customs: cover per iPhone e smartphone Android ispirate ai videogiochi

Le cover personalizzate di Razer possono essere acquistate in due versioni, una ultra silm e una con rivestimento interno in TPU per una maggiore protezione.

Particolare iniziativa messa a punto da Razer, azienda che non ha bisogno di presentazioni nel settore dell’hardware per il gaming. Il gigante di San Francisco ha infatti messo online un portale da cui è possibile acquistare una serie di cover per iPhone e alcuni smartphone Android ispirate a videogiochi famose. Per l’occasione sono state siglate partnership con realtà del calibro di Blizzard e Capcom, solo per citarne alcune.

Tra i titoli videoludici a cui sono ispirate le cover spiccano World of Warcraft, Starcraft, Overwatch, Street Fighter V, Mega Man. È possibile scegliere tra ben 150 temi differenti mentre, per quanto riguarda gli smartphone compatibili, si parla di iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, Pixel 2 XL, Galaxy S10, Galaxy S10+, Huawei P10 Plus. La lista è comunque destinata ad allargarsi, e a breve entreranno a far parte dell’iniziativa anche i Razer Phone.

Le cover sono realizzate in plastica, ed è possibile acquistarle in due versioni: quella denominata “Lite” che, come suggerisce il nome, è ultra slim e lascia in vista i pulsanti fisici dello smartphone; quella chiamata “Tough”, rivestita internamente in TPU e più spessa, che inevitabilmente offre un maggior grado di protezione. Per portarsele a casa sono necessari, rispettivamente, 39,99 e 49,99 dollari.

È possibile inoltre personalizzare ulteriormente le cover con l’aggiunta di testo sulla parte posteriore, opzione che è comunque gratuita. Razer Customs, così è stata denominata l’iniziativa, è già disponibile negli Stati Uniti, staremo a vedere se l’azienda californiana l’estenderà o meno anche all’Europa.