Realme GT 7 Pro: confermato il nuovo Snapdragon 8 Elite

Il Realme GT 7 Pro arriverà sul mercato il prossimo mese con il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite, come confermato ufficialmente dall'azienda. Il dispositivo sarà disponibile in oltre 10 paesi, tra cui India, Italia, Spagna, Malesia e Thailandia.

L'annuncio di Realme segna un importante passo in avanti per l'azienda nel mercato degli smartphone di fascia alta. Il nuovo Snapdragon 8 Elite è infatti il processore top di gamma appena presentato da Qualcomm, destinato ad equipaggiare i prossimi flagship di diverse case produttrici.

in seguito a questo annuncio tutti gli occhi sono puntati su Realme per vedere le reali prestazioni del suo nuovo flagship.

Realme afferma che sarà la prima azienda a lanciare uno smartphone con questo chip in India, battendo sul tempo competitor come Xiaomi e Honor che hanno già annunciato modelli basati sulla stessa piattaforma.

Secondo le indiscrezioni, il GT 7 Pro oltre al potente Snapdragon 8 Elite, vanterà specifiche di alto livello, tra cui:

16 GB di RAM

Fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYT-700

Teleobiettivo periscopico

Display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz

Batteria da 6.500 mAh

Certificazione IP68 o IP69 per resistenza ad acqua e polvere

L'arrivo di Realme nel segmento premium degli smartphone Android, potrebbe aumentare ulteriormente la competitività del mercato, a tutto vantaggio dei consumatori in termini di innovazione e rapporto qualità-prezzo.

Resta da vedere se il GT 7 Pro riuscirà effettivamente a imporsi come valida alternativa ai flagship dei brand più affermati. Sicuramente se i prezzi rimarranno contenuti come quelli della linea GT 6 (che potete trovare su Amazon), e le performance si dimostreranno incredibili come narrato dalle ultime indiscrezioni, ci sono delle ottime possibilità che la crescita registrata recentemente da Realme non accenni a rallentare e che il nuovo flagship permetta all'azienda di conquistare nuove quote di mercato anche nella fascia premium.