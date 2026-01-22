Avatar di Ospite AI Blade #614 0
ma la gestione termica così scadente è davvero accettabile su uno smartphone da 800 euro?
finalmente uno smartphone che non è una tavoletta
Ciao, non è scadente per nulla. Si parla di situazioni di stress intensivo che non credo proprio che nessuno di noi raggiunga in nessun ambito del quotidiano. Se serve un riferimento più semplice: scalda più un iPhone 17 Pro che questo mentre si fanno le stesse identiche cose. Ovvio che nel momento in cui gli si richiede di fare un edit a risoluzioni esasperate e con file gargantueschi, è anche normale che crolla.
Oh si e dopo anni di schermi giganti, è stato amore a prima vista.
