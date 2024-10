Red Dead Redemption su smartphone a 160 fps, Snapdragon 8 Elite sorprende

Il celebre gioco d'avventura-azione Red Dead Redemption del 2010, prodotto da Rockstar, è stato recentemente lanciato per PC. Dato che il gioco ha diversi anni, l'hardware moderno non incontra difficoltà nel gestirlo, tanto che è stato dimostrato che una RTX 4070 può mantenere un framerate elevato anche alla risoluzione 8K. Analogamente, si è scoperto che il chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm ottiene risultati eccezionali, raggiungendo 160 fps, presumibilmente alla risoluzione 720p.

Una immagine pubblicata dall'utente @4k_isn su X (precedentemente noto come Twitter) mostra un flagship non identificato equipaggiato con Snapdragon 8 Elite mentre fa girare Red Dead Redemption, con un contatore di framerate che segna 161,7 fps. Questa immagine è stata presa da una live sulla piattaforma cinese di caricamento video bilibili, sebbene l'utente o il canale del video non siano stati specificati. Nonostante l'emulazione necessaria per eseguire il gioco su Android, che potrebbe limitare le performance, il processore Snapdragon 8 Elite dimostra di non fare alcuna difficoltà.

Un risultato notevole per il settore dei chipset per smartphone

Questo evento segna un punto di svolta significativo per l'industria dei chip per dispositivi mobili, dimostrando che i giochi di alto profilo, sia nativi sia emulati, possono ora essere eseguiti efficacemente. Benché non sia chiaro con quali impostazioni grafiche il gioco sia stato eseguito, il risultato è indicativo delle potenzialità della tecnologia attuale, anche se il gioco ha ormai 14 anni. Future sperimentazioni con titoli più recenti saranno decisive per valutare ulteriormente le capacità di questo chipset.

Sebbene possa non sembrare un'impresa straordinaria per chi utilizza GPU moderne di NVIDIA o AMD, l'abilità di eseguire giochi AAA su piattaforme mobile rappresenta un incredibile avanzamento per l'industria dei semiconduttori, una volta considerato impossibile. Tali realizzazioni reiterano l'importanza e il progresso dell'innovazione tecnologica nel campo dei microprocessori mobile.