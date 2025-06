Il mondo Android è in fermento per una delle novità più attese degli ultimi anni. Google, con il lancio estivo della sua prossima serie di smartphone, i Pixel 10, sembra finalmente pronta a introdurre il supporto nativo alla ricarica wireless magnetica. Qi 2 è una funzionalità che, sebbene basata su una tecnologia donata da Apple al Wireless Power Consortium già nel 2023, ha tardato a farsi strada nel frammentato universo dei dispositivi Android.

La notizia, emersa da credibili materiali di marketing destinati ai rivenditori e visionati dalla testata specializzata Android Authority, suggerisce che Google non solo integrerà la tecnologia, ma sta anche costruendo un intero ecosistema di accessori dedicati. Il nome scelto per questa nuova famiglia di prodotti sarebbe Pixelsnap, un nome che evoca immediatamente la semplicità e la praticità di un aggancio magnetico.

L'ecosistema Pixelsnap: non solo ricarica

Stando alle informazioni trapelate, l'offensiva di Google nel campo degli accessori magnetici si articolerà inizialmente su tre prodotti principali:

Pixelsnap Charger : Un caricabatterie magnetico standard, concettualmente simile al MagSafe di Apple, che permetterà di allineare perfettamente lo smartphone alla base di ricarica per un trasferimento di energia ottimale e senza incertezze.

: Un caricabatterie magnetico standard, concettualmente simile al MagSafe di Apple, che permetterà di allineare perfettamente lo smartphone alla base di ricarica per un trasferimento di energia ottimale e senza incertezze. Pixelsnap Charger with Stand: Una soluzione combinata che funge sia da caricabatterie sia da supporto, ideale per tenere lo smartphone in posizione verticale o orizzontale sulla scrivania o sul comodino durante la carica.

Una soluzione combinata che funge sia da caricabatterie sia da supporto, ideale per tenere lo smartphone in posizione verticale o orizzontale sulla scrivania o sul comodino durante la carica. Pixelsnap Ring Stand: Un anello-supporto magnetico pensato per migliorare la presa del dispositivo e per fungere da stand portatile, senza funzionalità di ricarica.

Questi accessori segnerebbero un passo avanti significativo rispetto al precedente tentativo di Google, il Pixel Stand, che offriva una ricarica wireless intelligente ma senza la versatilità e la sicurezza di un aggancio magnetico.

L'analisi si è spinta più a fondo, scovando in un database commerciale ulteriori dettagli tecnici che confermano la solidità del progetto. Le registrazioni menzionano esplicitamente un "caricabatterie wireless Google con Qi 2.2 e MPP (Magnetic Power Profile)". Il caricabatterie, nome in codice "STN4", dovrebbe essere disponibile in due colorazioni, anch'esse celate sotto nomi in codice: "Rock Candy" (probabilmente un nero o grigio scuro) e "Mist" (un bianco sporco, simile al colore "Porcellana" già visto in passato sui dispositivi Pixel).

La vera sorpresa, però, risiede nel cuore dei futuri Pixel 10. È stata confermata l'associazione del progetto Pixelsnap proprio con la decima generazione di smartphone Google, che integreranno il supporto allo standard di ricarica wireless Qi 2.2. La gestione dell'alimentazione sarà affidata a un chip controller "ConvenientPower CPS4041". In teoria, questo componente è in grado di supportare una ricarica fino a 60W. Tuttavia, è plausibile che Google, come di consueto, limiti la potenza effettiva per ottimizzare la salute della batteria e la dissipazione del calore. Anche con una potenza inferiore, l'efficienza e la comodità garantite dall'allineamento magnetico rappresenterebbero di per sé un enorme passo avanti.

Pixel 10 come smart display

L'introduzione di un ecosistema magnetico, e in particolare di un supporto di ricarica, assume un'importanza strategica se messa in relazione con un'altra novità software a cui Google sta lavorando: l'estensione della "Hub Mode" agli smartphone. Attualmente una prerogativa del Pixel Tablet, questa modalità trasforma il dispositivo in un hub per la casa intelligente quando è agganciato alla sua base di ricarica, mostrando informazioni utili, controlli domotici e foto.

L'unione di Pixelsnap e Hub Mode sui Pixel 10 potrebbe creare un'esperienza d'uso del tutto simile alla modalità "StandBy" di Apple. Quando un iPhone con iOS 17 o successivo viene messo in carica in orizzontale, si trasforma in una sorta di piccolo smart display, visualizzando widget, orologi personalizzabili, attività in tempo reale e notifiche. I Pixel 10, agganciati magneticamente a un "Pixelsnap Charger with Stand", potrebbero offrire una funzionalità analoga, diventando di fatto dei mini Google Nest Hub durante la notte o sulla scrivania.

Se queste indiscrezioni, previste per essere svelate ufficialmente durante l'evento di lancio di agosto, dovessero trovare conferma, la tecnologia Pixelsnap si candiderebbe a essere una delle feature di punta dei Pixel 10. Non si tratterebbe solo di mettersi al passo con la concorrenza, ma di arricchire l'esperienza utente con una funzionalità pratica e intelligente, consolidando ulteriormente la posizione dei Pixel come alfieri dell'innovazione nel panorama Android.