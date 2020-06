Redmi 9 sbarca in Italia: si parte da 149,90 euro

Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia di Redmi 9. Lo smartphone economico con tanta autonomia sarà acquistabile a partire dal 29 giugno sullo store online del produttore (mi.com) a partire da 149,90 euro. Dopo aver rinnovato la fascia alta e media, il brand cinese porta un nuovo prodotto anche nella fascia bassa con la speranza di continuare a consolidare la posizione guadagnata nel Bel Paese.

Le caratteristiche tecniche del dispositivo sono ormai note, dato che Redmi 9 ha fatto il suo debutto in Spagna qualche giorno fa. Lo smartphone è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G80 abbinato a 3 o 4 Gigabyte di RAM e 32 o 64 Gigabyte di memoria interna espandibile. Il design non è stato rivoluzionato rispetto al predecessore. La parte frontale ospita un display IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full-HD+ e notch a goccia per la fotocamera anteriore da 8 Megapixel (f/2.0).

Il comparto fotografico si completa con quattro sensori sul posteriore: sensore principale da 13 Megapixel (f/2.2), grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), uno da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo e un ultimo da 5 Megapixel (f/2.4) per le macro. Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali appare incluso nello stesso modulo fotografico. La batteria integrata è da 5.020 mah con supporto alla ricarica rapida a 18W. Completissima la connettività che prevede anche una porta Type-C, il jack audio da 3,5 mm e il chip NFC.

Redmi 9 sarà disponibile nelle colorazioni Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple dal 29 giugno su mi.com a 149,90 euro per la versione 3/32 GB che diventano 169,90 euro per la configurazione 4/64 GB. Quest’ultima sarà inoltre disponibile anche con l’operatore WINDTRE.