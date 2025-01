Redmi Note 14 Series è ufficiale, 5 modelli per tutte le tasche!

Dopo il lancio in Cina a settembre 2024, la serie Redmi Note 14 di Xiaomi è finalmente arrivata in Italia. La nuova gamma di smartphone Android si presenta con ben cinque modelli: Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G e Redmi Note 14 Pro+ 5G. Una proposta ampia e articolata che punta a conquistare il mercato italiano con un mix di caratteristiche tecniche avanzate, design accattivante e prezzi competitivi.

Redmi pone l'accento sull'esperienza utente, offrendo con la serie Note 14 un sistema fotografico AI ad alta risoluzione e una resistenza definita "Ultra-resistenza All-Star". Miglioramenti a tutto tondo rispetto alla precedente serie e funzionalità da flagship, accessibili a un pubblico sempre più ampio.

Il comparto fotografico è uno dei fiori all'occhiello della serie, in particolare per i modelli Pro. Questi ultimi vantano un potente sistema AI con fotocamera principale da 200MP, stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) e opzioni di zoom avanzate. Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G offrono uno zoom lossless 2x e 4x e uno zoom digitale fino a 30x, mentre Redmi Note 14 Pro si ferma a uno zoom digitale 20x. I modelli base, Redmi Note 14 e Redmi Note 14 5G, si affidano invece a un sistema AI con fotocamera principale da 108MP.

Anche le fotocamere anteriori sono state potenziate, con Redmi Note 14 Pro che spicca con un sensore da 32MP. Tutta la gamma offre un grandangolo 0,8x per selfie di gruppo e autoscatti a raggio più ampio. Tra le funzionalità creative troviamo gli scatti dinamici e il Dual video, per registrare simultaneamente con la fotocamera anteriore e posteriore.

I modelli Pro offrono funzioni AI avanzate come AI Image Expansion, per estendere lo sfondo, e AI Erase Pro, per rimuovere oggetti indesiderati dalle foto (disponibili tramite aggiornamento da fine gennaio 2025). Gli altri modelli possono contare su AI Erase e AI Sky, per cambiare facilmente gli sfondi delle foto.

La serie Redmi Note 14 promette prestazioni di tutto rispetto e batterie generose, con specifiche che variano sensibilmente tra i diversi modelli. Redmi Note 14 Pro+ 5G monta un SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 e una batteria da 5110 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 120W, che funziona anche a temperature fino a -20° C. Gli altri modelli optano per chipset MediaTek: Dimensity 7300-Ultra, Dimensity 7025-Ultra, Helio G100-Ultra ed Helio G99-Ultra, abbinati a batterie da 5110 e 5500 mAh, per garantire almeno una giornata di utilizzo intenso.

Tutti i modelli sono dotati di batterie a ciclo lungo progettate per durare nel tempo. Secondo il produttore, mantengono almeno l'80% della capacità dopo 1600 cicli di carica completi, grazie alla ricarica intelligente e alla previsione dell'invecchiamento basata sui big data.

La serie Redmi Note 14 offre display vivaci con refresh rate fino a 120Hz. I modelli di punta, Note 14 Pro+ 5G e Note 14 Pro 5G, alzano l'asticella con pannelli da 1,5K di risoluzione e una luminosità di picco di 3000 nit. Tutti e cinque i modelli vantano le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly per ridurre al minimo l'esposizione alla luce blu e rendere più confortevole l'uso prolungato.

La serie Redmi Note 14 è progettata per resistere alle sollecitazioni quotidiane. Redmi Note 14 Pro+ 5G e Redmi Note 14 Pro 5G si distinguono per la struttura "All-Star Armor", con telaio composito in alluminio ad alta resistenza, schiuma assorbente e materiali ammortizzanti in polimero. I modelli Pro vantano anche il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, mentre il retro di Pro+ 5G offre vetro Gorilla Glass 7i o pelle vegana.

Redmi Note 14 Pro 5G e Note 14 Pro+ 5G offrono la certificazione IP68, mentre Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 5G si fermano a IP64. Il modello base, Redmi Note 14, si accontenta di IP54. Tutta la gamma è dotata di un display ottimizzato per funzionare in condizioni di bagnato.

Colorazioni, prezzi e disponibilità

La serie Redmi Note 14 è disponibile in Italia dal 15 gennaio 2025 su mi.com, Amazon, presso gli Xiaomi Store Italia e i principali rivenditori.

Redmi Note 14 (Lime Green, Ice Blue, Midnight Black):

6-128 GB: 199,90 euro

8-256 GB: 229,90 euro

Redmi Note 14 5G (Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green):

8-256 GB: 299,90 euro

Redmi Note 14 Pro (Aurora Purple, Ocean Blue, Midnight Black):

8-256 GB: 299,90 euro

Redmi Note 14 Pro 5G (Midnight Black, Coral Green, Lavender Purple):

8-256 GB: 399,90 euro

Redmi Note 14 Pro+ 5G (Midnight Black, Lavender Purple, Frost Blue):

8-256 GB: 499,90 euro

12-512 GB: 549,90 euro

Con la serie Redmi Note 14, la casa produttrice cinese punta a consolidare la propria presenza nel mercato italiano, offrendo una gamma completa di smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo.