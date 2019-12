Il mercato smartwatch sta vivendo un periodo di forte crescita. I dispositivi indossabili sono diventati ormai un’estensione dello smartphone, diventato un oggetto irrinunciabile nella nostra quotidianità. Secondo l’ultimo rapporto di Strategy Analytics, le spedizioni globali di smartwatch sono cresciute di un incredibile 42% su base annua nel terzo trimestre del 2019 raggiungendo 14 milioni di unità. A guidare il mercato c’è l’Apple Watch che di fatto ha aperto le danze dando inizio a una nuova categoria di dispositivi.

Il successo ha inevitabilmente spinto i produttori a presentare le loro proposte ed ecco che ci ritroviamo davanti molti smartwatch che si differenziano per prezzo, design, sistema operativo e funzionalità. Nel tempo, sono stati tanti i miglioramenti apportati arrivando a dare anche un consistente aiuto dal punto di vista della salute. Ne esistono di diversi tipi, dai più economici ai più costosi, da quelli più adatti a un uso casual fino ad arrivare a quelli più indicati per gli sportivi. E quale momento migliore se non Natale per regalarsi o regalare uno smartwatch.

Come sempre, la scelta dipende dall’uso che se ne vuole fare e dalla cifra che si è disposti a spendere. Volete solamente capire che tipo di vita svolgete o la vostra attività sportiva? Desiderate un dispositivo completo con tanto di GPS, Wi-Fi e sensore cardiaco? Volete uno smartwatch che vi serva solo per ricevere notifiche o monitoraggio del sonno? Per aiutarvi nella scelta, noi di Tom’s abbiamo stilato per voi una lista di quelli che a nostro parere sono i migliori smartwatch da acquistare a Natale tenendo in considerazione funzioni e tipologia di utilizzo. Anche in questo caso, abbiamo utilizzato Amazon, il gigante dell’e-commerce che ci permette di capire i tempi di spedizione ed essere certi della data in cui potremo mettere il nostro regalo sotto l’albero.

Apple Watch Serie 5

Apple Watch, arrivato ormai alla quinta generazione, è lo smartwatch che ha inaugurato e contribuisce alla crescita esponenziale dell’intero settore. Apple Watch Serie 5 è senza alcun dubbio il punto di riferimento per chi possiede un iPhone. Apple Watch Serie 5 introduce alcune novità rispetto al predecessore, tra cui Always-On-Display, bussola e potenziamento delle funzioni sulla salute. È proprio questo uno dei punti di forza del dispositivo di casa Apple. I sensori nella parte inferiore consentono un tracciamento completo dell’attività motoria, oltre a permettere di rilevare il battito cardiaco in maniera continuativa con tanto di funzionalità ECG.

L’autonomia assicurata è di 18 ore, mentre è privo della funzione del monitoraggio del sonno. Il design è lo stesso di sempre ed è disponibile nelle varianti da 40 e 44 mm con differenti combinazioni di materiali per la cassa (alluminio, acciaio, titanio e ceramica). Integra GPS assistito da GLONASS e Galileo e nella variante Cellular anche il supporto alla connessione LTE. Senza dimenticare la completa integrazione con tutto l’ecosistema Apple con supporto a Siri, gestione della riproduzione musicale e delle chiamate, e molto altro.

Huawei Watch GT 2

È lo smartwatch adatto a chi ricerca tanta autonomia ed è amante dello sport. Huawei Watch GT 2 è decisamente migliorato rispetto al predecessore sotto ogni aspetto riuscendo a integrare tutte quelle funzionalità che solitamente sarebbero proprie di una smartband. Tante le attività tracciabili tra cui anche il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM. Presente il GPS che risulta essere molto preciso.

Con un utilizzo medio, Huawei Watch GT 2 può toccare fino a due settimane di autonomia. Il design è quello di un orologio classico che riesce a combinare eleganza e sportività a seconda delle situazioni. È disponibile con quadrante da 46 mm e da 42 mm. La prima è più indicata per chi ha un polso particolarmente grande in quanto le dimensioni dello smartwatch sono generose. Monitoraggio del battito cardiaco, display AMOLED da 1,39 pollici, ricezione delle notifiche e chiamate tramite Bluetooth completano la scheda tecnica. Manca l’NFC. Il software a bordo è proprietario. Compatibile con iOS e Android.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active 2 è uno smartwatch votato allo sport. È possibile infatti monitorare ben 39 attività sportive, tra cui sette in automatico. Gode della certificazione IP68, che permette l’immersione fino a 5 ATM, e dello standard militare MIL-STD-810G per la resistenza a urti e cadute. Integra un display Super AMOLED da 1,2 pollici per il modello da 40 mm e da 1,4 pollici per il modello da 44 mm circondato da una ghiera digitale rotante. C’è una variante LTE che lo rende così adatto da utilizzare indipendentemente dallo smartphone.

Se si ha uno smartphone Samsung, ci sono funzionalità aggiuntive come controllare la fotocamera direttamente dall’orologio o visualizzare l’anteprima di un video sullo smartwatch. Inoltre, Galaxy Watch Active 2 supporta la traduzione vocale e di testo in tempo reale in oltre 16 lingue, tra cui italiano. Non manca NFC, GPS, il supporto alla ricarica wireless e monitoraggio del sonno. L’autonomia garantita è di un paio di giorni. Il software a bordo è proprietario. Compatibile con iOS e Android.

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa 2 rappresenta il dispositivo da poter utilizzare ogni giorno. L’azienda statunitense ha migliorato praticamente ogni aspetto, mantenendo comunque il focus sull’ambito sportivo. Il pannello AMOLED è incastonato in una cassa di alluminio, c’è il tracciamento completo dell’attività fisica con tanto di rilevazione continua del battito cardiaco e impermeabilità fino a 5 ATM.

C’è il supporto a Spotify, così da poter ascoltare la musica mentre si fa jogging, e ad Alexa, per impartire comandi tramite la voce, una grande comodità mentre si fa sport. L’assistente vocale invierà risposte testuali visualizzabili sul display. Fitbit Versa 2 offre, inoltre, Fitbit Pay per i pagamenti in mobilità. Lo smartwatch può ovviamente essere collegato allo smartphone – tramite l’apposita app disponibile sia per Android che iOS – dal quale si riceveranno gli avvisi di chiamata, messaggi e altre notifiche. Le risposte rapide sono disponibili solo per i dispositivi Android. Non manca il monitoraggio del sonno con il tracciamento delle varie fasi con tanto di punteggio sulla qualità del sonno e consigli utili.

Amazfit GTS

Impossibile non menzionare gli smartwatch del brand Amazfit quando si parla di dispositivi indossabili. Sono prodotti da Huami, la stessa azienda che sta dietro alla smartband di Xiaomi Mi Band 4. Amazfit GTS è il regalo ideale per chi cerca uno stile elegante. Molto indicato per le donne. Esteticamente ricorda molto le linee di Apple Watch. Ci troviamo davanti dunque a un display quadrato AMOLED da 1,65 pollici con risoluzione 348 x 442 pixel. Lo smartwatch è particolarmente leggero, pesa soli 24,8 grammi. La scocca è realizzata in alluminio e ha uno spessore di appena 9.4 mm. Il cinturino è in silicone.

Può essere utilizzato anche per monitorare alcune attività sportive grazie al rilevamento costante del battito cardiaco, al GPS A-GLONASS e all’impermeabilità fino a 5 ATM. Il sistema operativo è proprietario e bisogna installare l’app Amazfit per interagire con lo smartwatch. La batteria da 220 mAh garantisce fino a due settimane di autonomia. Niente NFC. Compatibile con iOS e Android

Amazfit GTR

È la variante più sportiva del sopracitato GTS. Come sempre si punta sull’ottimo rapporto qualità/prezzo. È uno smartwatch elegante, con cinturini in pelle e dal bel design che fa dell’autonomia di oltre 20 giorni il suo punto di forza. La parte anteriore ospita il bel display AMOLED da 1,39 pollici che offre un’ottima visibilità in tutte le condizioni. La scocca è realizzata in metallo (titanio) con la ghiera lucida in ceramica. Il cinturino può essere in pelle, in gomma o in silicone.

Monitoraggio dal battito cardiaco, monitoraggio del sonno, ricezione delle notifiche, Bluetooth 5.0, GPS e impermeabilità fino a 5 ATM rendono Amazfit GTR uno dei dispositivi da scegliere se si ha un budget che non superi i 150 euro. È disponibile con cassa da 47 mm e da 42 mm. L’NFC non è al momento supportato in Italia. Compatibile con iOS e Android.

Fossil Gen 5

Fossil Gen 5 è uno smartwatch basato su Wear OS, il sistema operativo di Google. L’unica pecca dei dispositivi basati sull’OS di Big-G è l’autonomia. Fossil Gen 5 offre però diverse opzioni per poter gestire il consumo della batteria per evitare di doverlo caricare ogni sera. È bello, elegante e adatto al polso di chiunque (uomini, donne, sportivi e non). È impermeabile fino a 3 ATM. La cassa da 44 mm è realizzata in acciaio così come la ghiera e i pulsanti laterali. La bellezza però sacrifica un po’ la leggerezza: al polso si fa sentire.

Lo schermo AMOLED è da 1,28 pollici. Lo smartwatch offre uno spazio di archiviazione di 8 GB dove è possibile immagazzinare le applicazioni scaricabili dal Play Store, tra cui Telegram e Spotify. Grazie alla presenza del microfono e dell’altoparlante è possibile sfruttare lo smartwatch per ascoltare musica o per effettuare/ricevere chiamate dallo smartphone. Questa possibilità è disponibile anche per gli iPhone. È anche possibile inviare messaggi (e rispondere) direttamente dallo smartwatch. C’è l’NFC e il supporto a Cardiogram. Non è possibile monitorare il sonno.

Garmin Vivoactive 4

Gli smartwatch Garmin sono senza dubbio quelli più evoluti per il monitoraggio dell’attività sportiva. Garmin Vivoactive 4 è particolarmente indicato poi per il monitoraggio del benessere. Con cassa da 45 mm e display da 1,3 pollici, lo smartwatch presenta funzioni per l’analisi avanzata delle fasi e della qualità del sonno, della respirazione e del livello di ossigeno nel sangue. Appositi avvisi segnalano all’utente anomalie cardiache e allarmi riguardanti il grado di disidratazione oltre a tutte le funzioni già elencate.

I piani di allenamento si adattano in base alle condizioni dell’utente calcolate grazie alla funzione Body Battery, che integra i dati raccolti dal rilevatore di stress, dall’HRV (le variazioni del battito cardiaco), dalla qualità del sonno e dell’ultima attività svolta. Ci sono GPS e NFC.

Garmin Forerunner 245

È la proposta di fascia media di Garmin pensata particolarmente per gli amanti della corsa. Lo smartwatch integra Garmin Coach, personalizzato per fornire allenamenti ad hoc su distanze di 5 e 10 chilometri, oltre che per la mezza maratona. Integra poi funzioni fisiologiche avanzate, che consentono di misurare il valore VO2 Max, il tempo di recupero, la tipologia di allenamento e tanto altro ancora.

È compatibile con le fasce cardio dell’azienda e con il Garmin Running Dynamics Pod. Presente un sistema di rilevamento dell’incidente in caso di infortunio, in grado di inviare, quando connesso al proprio smartphone, un messaggio di allarme ai contatti selezionati, con la posizione rilevata tramite il GPS. È impermeabile fino a 5 ATM.

Willful Smartwatch

Lo smartwatch Willful costa solo 38 euro. Non è il miglior dispositivo in commercio ma la differenza di prezzo con i big del settore lo rende preferibile per chi desidera semplicemente ricevere notifiche. A questa cifra, ci si porta a casa comunque un prodotto completo. Si presenta con un design accattivante e non molto ingombrante. Ha funzioni di contapassi, conteggio delle calorie, monitoraggio della frequenza cardiaca, ricezione delle notifiche e monitoraggio del sonno. Utilizza il GPS dello smartphone.

È possibile monitorare diverse attività sportive. Il nuoto non è tracciabile ma lo smartwatch gode della certificazione IP68. L’autonomia garantita è di circa una settimana. Come già detto, è il regalo ideale per chi non ha grandi pretese o per gli scettici che vogliono testare un orologio intelligente senza spendere grandi cifre prima di rivolgersi a smartwatch più blasonati.

