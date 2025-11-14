Avatar di Ospite VR Mind #154 0
aspetta ma quindi pagavano 100 dollari al mese per avere due tizi che gli trascrivevano le call? roba da matti
Ce ne sono stati vari di casi simili, ricordo il caso di uno store Amazon dove in realtà dei cinesi attraverso le telecamere facevano quello che avrebbe dovuto fare una ia o altra applicazione comunque molto sofisticata.
E comunque, chi lo dice che le conversazioni processate da una ia restano tutte riservate? Se volete possiamo raccontarci che e' così per autoconvincerci...
