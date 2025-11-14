Avatar di Ospite Root Scout #135 0
ma alla fine è sempre la solita storia, si lamenta tutti ma poi nessuno cambia davvero niente
- Buongiorno sto facendo un sondaggio, mi dica: lei è contento del suo stipendio ?
- Si contentissimo, anzi domani dico al capo di abbassarmelo un pochetto perché e' pure un po' troppo alto 🤣
Comunque e' vero che in Italia abbiamo salari mediamente bassi ma c'è anche da dire che le professionalità che offriamo sono mediamente meh... Con una grande forbice ovviamente.
Però anche gli outlayer super-specializzati alla fine non guadagnano quello che dovrebbero perché trascinati in basso da tutto il resto.
Di sicuro però la soluzione non è il salario minimooh! Che giusto un proletario degli anni 70 dipendente della megaditta di Fantozzi poteva invocare... O uno che non sa di cosa parla perché non ha mai lavorato realmente.
