OnePlus 8 è comparso online insieme Robert Downey Jr.?

OnePlus 8 (o 8 Pro) sarebbe stato visto nelle mani di Robert Downey Jr., attore che è ultimamente diventato uno dei volti del MCU grazie alla sua interpretazione di Iron Man. Il celebre divo è inoltre già da diverso tempo un testimonial di OnePlus.

Come riportato dai colleghi di TechRadar, il regista Sam Jones ha recentemente pubblicato nel proprio profilo Instagram una fotografia insieme a Robert Downey Jr. L’attore ha in mano un dispositivo, che secondo molti potrebbe essere proprio OnePlus 8. Il design di questo smartphone è infatti molto simile a quello anticipato in precedenti indiscrezioni.

Lo scatto ha una definizione molto alta e la scena sembra quasi costruita: potrebbe quindi trattarsi di un’azione appositamente voluta dall’azienda per iniziare la propria campagna di marketing.

Il regista, dopo non molto tempo, ha deciso di rimuovere totalmente la foto, rafforzando ulteriormente questa tesi. OnePlus 8, che ha recentemente ottenuto la certificazione TENAA, sarebbe dovuto arrivare probabilmente durante questi giorni. L’attuale situazione, legata all’emergenza Coronavirus, potrebbe però far ritardare la presentazione. Non si esclude che la società decida di presentare il device di fascia alta durante un evento disponibile esclusivamente online.