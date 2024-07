Questo smartphone TCL si prende cura dei vostri occhi, e non è MAI COSTATO MENO!

Se siete alla ricerca di uno smartphone che unisca innovazione tecnologica e attenzione alla salute dei vostri occhi, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Il TCL 40NXTPAPER è ora disponibile al prezzo speciale di 141,01€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 169,90€. Un'occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo all'avanguardia senza compromettere il benessere visivo!

TCL 40NXTPAPER, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartphone TCL 40NXTPAPER si rivolge a un pubblico esigente che trascorre molte ore davanti allo schermo del proprio dispositivo mobile. La tecnologia brevettata NXTPAPER offre un'esperienza visiva simile alla lettura su carta, riducendo significativamente l'affaticamento degli occhi. Questo lo rende ideale per professionisti, studenti e appassionati di lettura digitale che cercano un comfort visivo superiore. La certificazione TUV per la ridotta emissione di luce blu è un ulteriore plus per chi è attento alla propria salute oculare.

Il TCL 40NXTPAPER non si limita solo al comfort visivo: con una tripla fotocamera posteriore da 50MP potenziata dall'intelligenza artificiale e una fotocamera frontale da 32MP, soddisfa anche le esigenze degli amanti della fotografia mobile. La memoria interna da 256GB, espandibile virtualmente, e gli 8GB di RAM (anch'essi espandibili virtualmente di ulteriori 8GB) garantiscono prestazioni fluide e ampio spazio di archiviazione, e la batteria da 5010 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W garantisce un'autonomia prolungata, ideale per l'uso intensivo quotidiano. Infine, il display FHD+ da 6,78 pollici con refresh rate di 90Hz offre un'esperienza visiva fluida e dettagliata, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali e gaming

Attualmente in offerta a 141,01€, il TCL 40NXTPAPER rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo che coniughi tecnologia avanzata e benessere visivo. La combinazione di display innovativo, fotocamere di qualità, ampia memoria e batteria capiente lo rende una scelta versatile e conveniente. Se desiderate un'esperienza mobile confortevole e all'avanguardia, questo smartphone si presenta come un'opzione difficile da ignorare, soprattutto considerando il notevole risparmio offerto da questa promozione.

Vedi offerta su Amazon