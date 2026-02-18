Se siete tra quelli che perdono continuamente le chiavi o dimenticano dove hanno lasciato il portafoglio, l'RSH Air Tracker Tag è la soluzione perfetta per voi. Questo smart tracker Bluetooth funziona con l'app Dov'è di Apple e vi permette di localizzare i vostri oggetti in pochi secondi. Su Amazon lo trovate a soli 7,34€ invece di 9,99€, dotato di batteria sostituibile e certificazione IP67 contro acqua e polvere. Compatibile solo con dispositivi iOS 14.5 o superiori.

RSH Air Tracker Tag, chi dovrebbe acquistarlo?

RSH Air Tracker Tag è la soluzione ideale per chi utilizza dispositivi Apple e cerca un modo affidabile per non perdere mai più i propri oggetti di valore. Questo localizzatore Bluetooth è particolarmente consigliato agli utenti iOS smemorati che tendono a dimenticare frequentemente chiavi, portafogli, zaini o valigie. Grazie all'integrazione con l'app "Dov'è" di Apple, vi permette di ritrovare i vostri oggetti entro un raggio di 50 metri attivando semplicemente l'altoparlante integrato. Con la certificazione IP67, questo tracker è perfetto anche per chi ama le attività all'aperto o lavora in ambienti dove gli oggetti possono essere esposti a schizzi, pioggia o polvere.

Chi viaggia frequentemente apprezzerà particolarmente la modalità "Perso", che sfrutta la rete di centinaia di milioni di dispositivi Apple per localizzare bagagli e valigie ovunque si trovino. La possibilità di condividere il tracker con fino a 5 utenti (con iOS 17) lo rende ideale per famiglie che vogliono monitorare oggetti condivisi. La batteria sostituibile con durata fino a un anno vi garantisce tranquillità senza costi di abbonamento aggiuntivi, mentre la crittografia dei dati assicura la massima privacy. Un investimento intelligente per chi desidera proteggere i propri oggetti di valore con la tecnologia Apple.

RSH Air Tracker Tag è un localizzatore Bluetooth intelligente che si integra perfettamente con l'app Dov'è di Apple per dispositivi iOS 14.5 o superiori. Con una portata fino a 50 metri, questo smart tracker vi permette di ritrovare chiavi, portafogli e bagagli grazie all'altoparlante integrato e alla rete globale di dispositivi Apple.

