Su Amazon è disponibile il Bticino AM4192C, il caricatore USB con ingresso di tipo C compatibile con la placca Matix, capace di ricaricare dispositivi elettronici fino a 20W. Con alimentazione diretta 100-240V e tensioni di uscita 5-9-12Vdc, è una soluzione elegante e funzionale a 1 posto in bianco. Oggi lo trovate a soli 14,36€ con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 18,89€.

Caricatore USB Bticino Matix, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Bticino AM4192C è il caricatore ideale per chi possiede impianti elettrici con placche Matix e desidera integrare una soluzione di ricarica moderna ed elegante direttamente a parete. Si rivolge a chi vuole eliminare i classici alimentatori da presa, mantenendo un aspetto curato e ordinato negli ambienti domestici o professionali. Grazie alla porta USB-C con potenza fino a 20W, soddisfa le esigenze di chi utilizza smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici compatibili con la ricarica rapida.

Questo accessorio è particolarmente consigliato a chi sta ristrutturando casa o aggiornando il proprio impianto elettrico e cerca componenti di qualità professionale. Con una tensione di uscita variabile tra 5, 9 e 12V e compatibilità con alimentazione universale 100-240V, risulta versatile e adatto a qualsiasi contesto. Attualmente disponibile a 14,36€ invece di 18,89€, con uno sconto del 24%, rappresenta un'ottima opportunità per chi vuole modernizzare la propria abitazione con un investimento contenuto.

