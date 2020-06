Samsung, acquista online e ritira in negozio: come funziona

Samsung ha annunciato il servizio Clicca & Ritira per i prodotti del marchio acquistati sullo store online. Da oggi, gli acquirenti potranno selezionare uno smartphone, tablet o wearable online ed effettuare il ritiro in uno dei 14 Samsung Customer Service sparsi su tutto il territorio italiano. Le città in cui il servizio è disponibile sono Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Salerno, Avellino, Venezia/Mestre, Varese, Roma e Brescia.

Come funziona? Al momento dell’acquisto del dispositivo, il consumatore può selezionare il servizio Clicca & Ritira e inserendo il proprio CAP sceglierà uno dei centri Samsung più vicini dove farlo recapitare. In questo modo, si evitano tutti i potenziali problemi inerenti alla consegna al domicilio, come quando non si è a casa o è assente un servizio di portineria. Non appena il prodotto è disponibile nel centro selezionato, il cliente verrà immediatamente avvertito.

Al ritiro, l’utente potrà usufruire gratuitamente di una consulenza personalizzata da parte del Customer Service dove un addetto si preoccuperà di configurare e personalizzare il nuovo prodotto. In pratica, effettueranno i passaggi necessari per passare dati e impostazioni dal vecchio dispositivo al nuovo (backup, ripristino, passaggio dei contatti, installazione app di posta elettronica e social media, ecc.) Come già detto, la consulenza è completamente gratuita.