Samsung aggiorna a sorpresa Galaxy S8 e S8+ in alcune regioni

La famiglia di prodotti Samsung Galaxy S8 rappresenta una pietra miliare della storia moderna dell’azienda coreana. Con un design completamente rinnovato, le cornici ridotte attorno al display e l’assenza di tasti fisici sotto di esso, Galaxy S8 e Galaxy S8+ sono riusciti a conquistare il cuore di moltissimi utenti, alcuni dei quali stanno ancora utilizzando i due top di gamma del 2017.

Nonostante l’azienda abbia annunciato due mesi fa l’interruzione del supporto agli aggiornamenti software dopo quattro anni di onorato servizio, Samsung ha deciso ora di rilasciare comunque un nuovo aggiornamento software per Galaxy S8 e Galaxy S8+ in alcune aree geografiche.

Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ hanno segnato un punto di svolta nel modo di realizzare gli smartphone da parte del marchio sudcoreano. Reduce dagli sfortunati avvenimenti di Galaxy Note 7, l’azienda doveva dimostrare di potersi riprendere da uno scivolone che aveva minato la fiducia di parte degli utenti, e c’è riuscita alla grande con un volume di vendite dei due terminali che dovrebbe aggirarsi attorno alle 41 milioni di unità.

Come condiviso dai colleghi di SamMobile, i due smartphone stanno ora ricevendo un nuovo aggiornamento software, riconoscibili dal numero di versione G950FXXUCDUE1 per Galaxy S8 e G955FXXUCDUE1 per Galaxy S8 Plus. Gli update portano con sé le patch di sicurezza di maggio 2021 e risolvono moltissimi problemi di sicurezza e privacy.

Purtroppo l’aggiornamento potrebbe non raggiungere mai i terminali italiani, in quanto sembra essere al momento in diffusione solamente in Bolivia. Se siete però degli utenti abbastanza smaliziati e volete scaricare manualmente l’aggiornamento, potete farlo recandovi nel database dei firmware della testata americana che per prima ha dato la notizia.

Il Samsung Galaxy S8 e il Samsung Galaxy S8+ sono stati lanciati sul mercato con Android 7.0 (Nougat) a bordo. I due smartphone hanno poi ricevuto l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo a febbraio 2018 e l’aggiornamento alla One UI basata su Android 9 Pie all’inizio del 2019.