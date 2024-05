Samsung batte la concorrenza: in 10 anni supera le vendite combinate di tre enormi rivali

Secondo recenti ricerche di mercato, Samsung continua a dominare il settore degli smartphone, lasciando la concorrenza a distanza. I dati di IDC, curati da AltIndex, mostrano che dal primo trimestre del 2014 al primo trimestre del 2024, Samsung ha spedito un impressionante totale di 2,93 miliardi di smartphone. Questo volume supera notevolmente quello di Apple, il suo più diretto concorrente, che nello stesso periodo ha registrato spedizioni per 2,2 miliardi di iPhone.

La supremazia di Samsung risulta ancor più evidente se consideriamo che, nell'ultimo decennio, ha superato la somma delle spedizioni di tre grandi rivali: Xiaomi, Vivo e Huawei. Benché le spedizioni annuali di Samsung abbiano registrato una diminuzione e la sua quota di mercato sia scesa del 10% negli ultimi dieci anni, questo non è stato sufficiente perché Apple, nonostante un aumento del 2% nella sua quota di mercato, potesse superarla.

Il miglior anno per Samsung è stato il 2015, in concomitanza con il lancio dei modelli Galaxy S6 e Galaxy Note 5, durante il quale ha conseguito il record di 320,9 milioni di spedizioni. In contrasto, Apple ha registrato 231,5 milioni di spedizioni nello stesso anno. Il 2023, inoltre, è stato un anno di riscatto per Samsung, con un incremento delle spedizioni a 286,6 milioni di unità, superando le performance dal 2020 al 2022.

L'attenzione di Samsung si è recentemente spostata verso l'ottimizzazione, la qualità costruttiva e, più recentemente, verso l'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale con il lancio del Galaxy AI. La nuova serie di flagship Galaxy S24, grazie a queste innovazioni, ha stabilito nuovi record di vendite nei mercati iniziali del primo trimestre del 2024, superando Apple di 10 milioni di spedizioni e totalizzando 60,1 milioni di unità.

Questi risultati confermano la posizione di Samsung come leader indiscusso nel mercato globale degli smartphone, nonostante le crescenti sfide competitive e le mutevoli dinamiche del mercato.