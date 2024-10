Samsung distrugge le speranze di chi vuole un Fold economico

A margine del lancio del nuovo Galaxy Z Fold Special Edition, Samsung ha confermato che non lancerà versioni più economiche dei suoi pieghevoli, almeno nel prossimo futuro.

Un portavoce dell'azienda ha infatti affermato: "Al momento non abbiamo piani per rilasciare un prodotto separato a prezzo inferiore". Inutile dire che la notizia lascerà l'amaro in bocca agli utenti che aspettavano con ansia una versione più economica di Galaxy Z Fold 6 (che ricordiamo costare oltre 2000 euro), magari una "Fan Edition" come quelle che Samsung crea per gli altri modelli della propria gamma.

Il nuovo Galaxy Z Fold SE è un prodotto con caratteristiche superiori rispetto al Galaxy Z Fold già sul mercato, come una fotocamera principale da 200MP. Nonostante questo, Samsung lo definisce "un'opzione in più" che si va ad aggiungere alla gamma, non un modello di fascia più alta.

Il lancio di un nuovo modello premium e la dichiarazione di non avere in programma varianti di fascia più bassa indica la volontà di Samsung di mantenere i foldable prodotti di fascia alta, esclusivi e, di conseguenza, costosi. Altri brand come Honor e OnePlus offrono smartphone pieghevoli validi a prezzi inferiori, ma questo non sembra turbare particolarmente Samsung, almeno per il momento; vedremo se in futuro le cose cambieranno, ma molto dipenderà da come andranno le vendite.