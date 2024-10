Galaxy Z Fold6 Special Edition è il pieghevole più sottile di Samsung (e non potete averlo)

Samsung ha annunciato il lancio del nuovo Galaxy Z Fold 6 Special Edition, disponibile a partire dal 25 ottobre esclusivamente in Corea del Sud. Questo modello si presenta più sottile e leggero dei predecessori, con un design distintivo che incorpora una scocca in vetro lavorato e un'importante miglioria nella fotocamera, ora da 200MP.

Il Galaxy Z Fold 6 Special Edition rappresenta un deciso avanzamento tecnologico nella linea di smartphone pieghevoli della Samsung. La riduzione dello spessore a 10,6mm e del peso a 236 grammi non solo migliora l'estetica del dispositivo, ma ne facilita anche la maneggevolezza. A livello di hardware, il dispositivo è equipaggiato con 16GB di RAM e supporta il nuovo standard di connettività Wi-Fi 7 grazie anche al potente chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, promettendo prestazioni ultraveloci in navigazione internet e streaming.

Un salto qualitativo notevole per Samsung nel mercato degli smartphone pieghevoli

Nonostante l'introduzione di novità come uno schermo principale da 8 pollici e capacità di memoria unica da 512GB, il nuovo modello non supporterà la S Pen, contrariamente alle anticipazioni. Inoltre, non sono state fornite informazioni riguardo la possibilità di un lancio internazionale del Galaxy Z Fold 6 Special Edition, quindi gli utenti al di fuori della Corea del Sud potrebbero dover attendere per mettere le mani su questa versione migliorata.

Per quanto concerne il prezzo, il Galaxy Z Fold 6 Special Edition sarà disponibile sul sito coreano di Samsung e tramite principali operatori mobili al prezzo di 2.789.600 won (circa 1.866 euro). I primi acquirenti avranno diritto a coupon di sconto per altri prodotti dell'ecosistema Galaxy, come Galaxy Ring, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 Pro e Galaxy Tab S10 Ultra.