Galaxy A35 a 215€! Il miglior prezzo per uno smartphone Samsung

Quando si parla di eBay, di solito segnaliamo una varietà di codici sconto che consentono di ottenere il miglior prezzo per una vasta gamma di prodotti. Tuttavia, in questo caso, non è necessario applicare alcun codice: è sufficiente aggiungere l'ottimo smartphone Samsung entry level, Galaxy A35 5G, al carrello e completare l'acquisto al prezzo imbattibile di soli 214,90€ offerto da eBay.

Samsung Galaxy A35 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy A35 5G è raccomandato per coloro che cercano uno smartphone di fascia media, ma non vogliono rinunciare a specifiche tecniche avanzate e a una connettività ottimale. Grazie al suo SoC Exynos 1380 octa core, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile, questo smartphone risponde con prontezza a ogni esigenza quotidiana, dalla navigazione web all'uso di app complesse.

Il supporto alle reti 5G garantisce velocità di download e di caricamento sorprendenti, rendendolo ideale per chi desidera rimanere sempre connesso con velocità e stabilità. Con un display Infinity-O Super AMOLED da 6,6 pollici che offre immagini nitide e colori vivaci, il Samsung Galaxy A35 5G è perfetto per chi intende usare lo smartphone anche come prodotto multimediale.

La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga autonomia, ideale per chi è sempre in movimento e non vuole preoccuparsi di ricaricare il telefono frequentemente. Inoltre, il comparto fotografico con l'intelligenza artificiale può ottimizzare automaticamente le fotografie, rendendolo ideale per catturare i momenti importanti con qualità elevata. L'esperienza utente è ulteriormente migliorata dalla presenza della One UI 6.1 su Android 14, che insieme alle funzioni di sicurezza Knox e Samsung Wallet rendono questo smartphone eccellente per gli utenti attenti alla sicurezza dei propri dati.

