Samsung Galaxy A71 5G e Galaxy M30s ricevono Android 11

Samsung continua ad aggiornare i suoi smartphone portando la nuova versione della One UI 3.0 in aggiunta ad Android 11, rivolgendo grande attenzione non solo ai top di gamma ma anche alla fascia più bassa del mercato ed ampliando il suo portafoglio di dispositivi equipaggiati con l’ultima versione del robottino verde.

Dopo avervi parlato, la scorsa settimana, dell’approdo di Android 11 sul Galaxy A51 5G, in queste ore, il colosso sud-coreano sta rilasciando l’update anche per il Galaxy a71 5G e per il Galaxy M30s. Per quest’ultimo, sembrerebbe che i primi avvistamenti giungano dal mercato indiano, ma quasi sicuramente, nei prossimi giorni, arriverà anche in Europa via OTA, Italia compresa.

La nuova versione del firmware è identificata dal numero M307FXXU4CUAG ed ha un peso di quasi 2GB. Il medesimo aggiornamento è in fase di rilascio anche per il Galaxy A71 5G ed in entrambi i casi arriva portando con se anche le patch di sicurezza per il mese di gennaio 2021 e come detto la nuova interfaccia utente proprietaria, la One UI in versione 3.0.

È bene ribadire come Samsung disponga di un portafoglio immenso di device sia di fascia alta ma soprattutto di fascia media e bassa e risulta sempre molto complicato tenere traccia di tutte le novità legate ai suoi prodotti e nel caso specifico, a quali smartphone hanno ricevuto o stanno ricevendo Android 11 personalizzato con le chicche software inserite nella One UI.

Quel che fa sicuramente molto piacere è poter constatare il grande impegno che l’azienda continua a riporre nello sviluppo e nel rilascio dei nuovi aggiornamenti per tutti i dispositivi in commercio.

Stando a quanto dichiarato da Samsung la nuova One UI 3.0 nasce con l’obiettivo di aiutare gli utenti a concentrarsi maggiormente su ciò che realmente conta di più.

“La nostra riprogettazione visiva ha migliorato le aree che gli utenti visitano maggiormente all’interno dell’interfaccia, come la schermata Home ed il pannello rapido, con lo scopo di ridurre le distrazioni, evidenziare le informazioni più importanti e rendere l’esperienza d’utilizzo più coerente”, si legge nelle note di rilascio di Samsung.

One UI 3.0

“I miglioramenti delle prestazioni aiuteranno le app a funzionare più velocemente consumando meno batteria e con la One UI 3 sono stati aggiunti anche nuovi controlli per garantire il massimo della privacy ai nostri utenti, con la possibilità di fornire autorizzazioni specifiche ed andando a migliorare le funzioni legate al benessere digitale”.

Cliccando qui potete controllare se il vostro dispositivo Samsung, nel caso in cui non aveste ancora ricevuto l’aggiornamento alla nuova One UI, è nell’elenco rilasciato ufficialmente dall’azienda e dunque in procinto di riceverlo.