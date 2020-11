Samsung One UI 3.0, ecco tutte le novità

La Beta pubblica delle One UI 3.0 basata su Android 11 è già disponibile per essere installata sui Galaxy S20 e sui Galaxy Note 20 localizzati in Corea e negli Stati Uniti.

Da un’analisi si possono già scorgere le novità che la società coreana sta pensando di inserire nella forma definitiva ma, tramite una lista, vogliamo anticiparvi quelle già presenti.

Prima di entrare nel dettaglio, ciò che abbiamo notato è che Samsung ha deciso di apportare non troppe modifiche all’interfaccia utente, preferendo un approccio più concreto legato alle funzioni. Ed ora ecco le caratteristiche che ritroveremo nella One UI 3.0 basata su Android 11:

Schermata Home

Toccare e tenere premuta un’app per aggiungere un widget associato.

Spegnere lo schermo toccando due volte un’area vuota della schermata Home. Si può attivare in Impostazioni > Funzioni avanzate > Movimenti e gesti.

Schermata di blocco

La schermata di blocco dinamico ora ha più categorie e se ne può selezionare più di una.

I widget della schermata di blocco sono stati migliorati.

Pannello rapido

Visualizza le conversazioni e i contenuti multimediali più comodamente nelle loro sezioni quando si scorre verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

AOD (Always On Display)

I widget Always On Display sono stati migliorati.

Accessibilità

E’ ora più facile ottenere un rapido accesso alle impostazioni di accessibilità più importanti durante la configurazione del dispositivo. Le funzioni di accessibilità sono contestualizzate in base a ciò che si utilizza.

Tastiera Samsung

Si possono trovare le impostazioni della tastiera più facilmente in impostazioni e le funzioni sono state riorganizzate per mettere quelle più importanti al primo posto.

Samsung DeX

Ora si può connettere ad ancora più TV supportate in modalità wireless.

I nuovi gesti del touchpad consentono di modificare più facilmente lo zoom dello schermo e la dimensione del carattere.

Internet

Aggiunta la possibilità di impedire ai siti web di reindirizzare quando si usa il pulsante Indietro.

Menu riorganizzati per rendere le cose più facili da trovare.

Aggiunta opzione per nascondere la barra di stato per un’esperienza di navigazione più coinvolgente.

Numero massimo di schede aperte aumentato a 99.

Aggiunta la possibilità di bloccare e riordinare le schede.

Design migliorato per la barra delle schede che ora è supportata su tutti i dispositivi.

Terminato il supporto per Samsung Internet Edge Panel.

Contatti e telefono

Aggiunta un’opzione per aiutare a eliminare rapidamente i contatti duplicati.

Migliora l’esperienza di ricerca.

Sfondo telefono in chiamata

Aggiunta la possibilità di personalizzare la schermata della chiamata con le proprie foto e video.

Messaggi

Creato un cestino per archiviare i messaggi eliminati di recente.

Calendario

Gli eventi con la stessa ora di inizio vengono mostrati insieme nella vista mese e agenda.

Opzioni riorganizzate per l’aggiunta e la modifica degli eventi.

Layout migliorato per gli avvisi a schermo intero.

Benessere digitale e Parental control

Aggiunte tendenze al rapporto settimanale. Si può vedere come è cambiato l’utilizzo dalla settimana precedente e controllare il tempo di utilizzo per ciascuna funzione.

Aggiunto il tempo di utilizzo del telefono durante la guida al rapporto settimanale.

Aggiunto un widget per la schermata di blocco in modo da poter controllare il tempo sullo schermo senza sbloccare il telefono.

Aggiunti profili separati per le modalità personale e di lavoro in modo da poter monitorare separatamente il tempo passato sullo schermo.



Fotocamera

Funzionalità e usabilità di messa a fuoco automatica ed esposizione automatica migliorate.

Stabilizzazione migliorata quando si scattano foto della luna a livelli di zoom elevati.

Editor di foto

Aggiunta la possibilità di riportare le immagini modificate alle loro versioni originali.

Routine Bixby

Le routine preimpostate raggruppate aiutano ad iniziare rapidamente e ad imparare a costruire rapidamente le routine.

Sono state aggiunte nuove condizioni, come un’ora di inizio specifica, la disconnessione di un dispositivo Bluetooth o di una rete Wi-Fi, una chiamata da un numero specifico ed altro ancora.

La nuova versione dell’interfaccia utente di Samsung sarà in roll out a partire da metà dicembre ed interesserà tutti gli smartphone della generazione attuale e quella precedente. Per i dettagli approfondiremo la questione in un altro articolo.