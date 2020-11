Android 11 su 90 smartphone Samsung, il vostro è nella lista?

Sembra proprio che Samsung stia lavorando davvero sodo per portare l’ultima versione del sistema operativo di Google sul maggior numero di prodotti possibile. A quanto pare, la OneUI 3.0 basata su Android 11 sarebbe in arrivo su ben 90 dispositivi del brand coreano. Il vostro smartphone verrà aggiornato?

La notizia è stata scovata su Twitter dai colleghi tedeschi di WinFuture. L’utente @TheGalox_ avrebbe messo le mani su una lista di dispositivi Samsung che dovrebbero ricevere il più recente aggiornamento di Android assieme all’ultima versione dell’interfaccia utente OneUI. Purtroppo Samsung non ha ancora confermato direttamente l’indiscrezione, è quindi consigliabile prendere questa lista come indicazione ma non come una promessa di aggiornamento.

Gli smartphone nella lista che segue sono tutti stati rilasciati negli ultimi due anni. Se possedete quindi un Galaxy acquistato nel 2019 o nel 2020 potete quasi sicuramente dormire sonni tranquilli!

Galaxy A Quantum

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A40s

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A51 5G UW

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A71 5G UW

Galaxy A80 Galaxy A8s

Galaxy A90

Galaxy A90 5G

Galaxy Fold

Galaxy Fold 5G

Galaxy M01

Galaxy M01 Core

Galaxy M10

Galaxy M11

Galaxy M20

Galaxy M21

Galaxy M30

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 Plus 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy S10

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 Plus Galaxy S10e

Galaxy S20

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 5G UW

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Plus 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A 8.4 2020

Galaxy Tab A7 10.4 2020

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab S3

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7 Plus 5G

Galaxy XCover 4s

Galaxy XCover Pro

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold2 5G

I test sul nuovo aggiornamento sono già in corso da alcune settimane, tant’è che alcuni utenti possessori di uno smartphone della famiglia Galaxy S20 hanno già potuto assaporare ciò che il nuovo software porterà con sé tra miglioramenti e nuove funzionalità.

Come già successo storicamente per gli aggiornamenti precedenti, è possibile che i primi a ricevere ufficialmente la OneUI 3.0 siano gli utenti in Corea del Sud e Stati Uniti, mentre il Vecchio Continente dovrà attendere qualche settimana extra prima del rilascio dell’OTA.