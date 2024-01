Samsung Galaxy AI arriverà su 100 di dispositivi entro quest'anno

In un recente annuncio, Samsung ha presentato i suoi attesissimi smartphone di punta della serie Galaxy S24, che vantano quella che l'azienda chiama "Galaxy AI". Questa suite di funzionalità di intelligenza artificiale (AI) è destinata (secondo il brand) a ridefinire l'esperienza degli utenti, semplificando le attività quotidiane, migliorando la produttività e facilitando la comunicazione.

Il fiore all'occhiello della serie Galaxy S24 è senza dubbio l'incorporazione delle funzionalità della suite Galaxy AI, un insieme di utility progettate per eseguire diverse attività ed elevare la funzionalità complessiva degli smartphone. Il presidente di Samsung Electronics e responsabile del settore MX TM Roh ha confermato che questa funzione all'avanguardia non sarà un'esclusiva degli ultimi modelli. Al contrario, l'azienda prevede di distribuire Galaxy AI ai vecchi modelli 2023 nella prima metà dell'anno, con l'incredibile obiettivo di raggiungere circa 100 milioni di dispositivi Galaxy a livello globale entro la fine del 2024.

Ciò che contraddistingue Galaxy AI è il suo impegno a offrire queste funzionalità avanzate senza costi aggiuntivi per gli utenti fino al 2025. Nonostante i maggiori costi di sviluppo associati all'implementazione di Galaxy AI, Samsung intende privilegiare l'esperienza dell'utente rispetto alla monetizzazione immediata. Roh ha sottolineato: "Non prenderemo in considerazione la monetizzazione del business Galaxy AI quest'anno, ma ci concentreremo sul consentire a un maggior numero di utenti di sperimentare le funzioni AI".

Galaxy AI comprende una vasta gamma di funzioni volte a semplificare la vita degli utenti. Live Translate, un'aggiunta interessante, opera all'interno delle chiamate vocali e delle traduzioni di testo, rendendolo uno strumento prezioso per i viaggiatori. Transcript Assist facilita la trascrizione di registrazioni audio e videochiamate, mentre Circle to Search permette agli utenti di cercare oggetti nelle foto disegnando un cerchio intorno ad essi. Generative Edit, infine, sfrutta l'intelligenza artificiale per riempire gli sfondi delle immagini senza soluzione di continuità.

Il presidente TM Roh ha riconosciuto l'eterogeneità della domanda di AI mobile, affermando: "Ci saranno consumatori che si accontenteranno di utilizzare le funzioni AI gratuitamente. Tuttavia, ci possono essere anche clienti che desiderano funzioni AI più potenti e che possono anche acquistarle a questo scopo". L'approccio lungimirante di Samsung prevede la considerazione di questi fattori per le decisioni future.