Samsung Galaxy Buds Pro anticipate online, eccole!

Si terrà ufficialmente il prossimo 14 gennaio l’evento Unpacked di Samsung, nel corso del quale verranno annunciati i nuovi dispositivi dell’azienda. Oltre alla prossima generazione di smartphone Galaxy S21, ormai certi, il colosso sud-coreano potrebbe presentare anche le sue nuove cuffie true wireless, le Galaxy Buds Pro.

Fonte: Digital Slang / YouTube

Nel corso delle settimane sono state tantissime le voci a riguardo che ne hanno anticipato gran parte delle specifiche, con immagini e curiosità a riguardo delle dirette concorrenti delle Airpods Pro realizzate da Apple. Nelle ultime ore gran parte di queste indiscrezioni si sarebbero trasformate in delle vere e proprie conferme grazie a Staples, una catena canadese di vendita al dettaglio di articoli per ufficio, che avrebbe pubblicato i dettagli completi delle cuffie attraverso il suo sito ufficiale nonostante non siano state ancora ufficialmente presentate.

Un particolare riguarderebbe il nome di vendita “Samsung Galaxy Attic”, probabilmente più una denominazione in codice, considerato che ci sarebbero pochissimi dubbi sul fatto che verranno messe in commercio come “Galaxy Buds Pro”. Andando sulla pagina dedicata dello shop di Staples è possibile notare innanzitutto il prezzo di vendita pari a 264,99 dollari canadesi, circa 170 euro al cambio oltre alla disponibilità in tre diverse tonalità di colore, nere, argento e viola.

Come accade di solito, in Italia potrebbe arrivare ad un prezzo più alto magari attorno alle 200 euro, una cifra vicina a quella richiesta da Apple per le sue AirPods Pro, che ricordiamo a listino sono vendute a 249 euro. Proprio come le Galaxy Buds Live annunciate lo scorso anno, le prossime cuffie wireless supporterebbero la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, ma con un importante cambiamento al design, questa volta decisamente più in linea con il trend attuale e molto più eleganti.

AirPods Pro

Anche la qualità audio dovrebbe essere notevolmente migliorata grazie all’implementazione di un woofer da 11 mm ed un tweeter da 6,5 ​​mm integrati in ciascun auricolare. Nota negativa invece per quel che riguarda la batteria che sfortunatamente, potrebbe avere una durata inferiore rispetto a quella delle Galaxy Buds + e Buds Live, fermandosi a 5 ore di utilizzo continuativo.

Sul sito del rivenditore le cuffie risultano chiaramente esaurite e non disponibili all’acquisto in negozio, come chiaro che sia considerato che non sono ancora state presentate. Ancora pochi giorni e scopriremo tutta la verità sulla prossima offerta di casa Samsung.