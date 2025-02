Questi popolari flagship Samsung ora riceveranno meno aggiornamenti

Samsung cambia la frequenza degli aggiornamenti di sicurezza per la sua popolare serie Galaxy S21, segnando una svolta significativa nel ciclo di vita del supporto software per questi dispositivi. A quattro anni dal loro debutto, i Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra non riceveranno più aggiornamenti mensili, bensì trimestrali.

La modifica è stata resa nota attraverso un aggiornamento alla pagina "Security Updates Work Scope" di Samsung, dove l'azienda delinea la programmazione degli aggiornamenti di sicurezza per i suoi dispositivi. La serie Galaxy S21 è stata spostata dalla categoria degli aggiornamenti mensili a quella degli aggiornamenti trimestrali. Questo significa che, d'ora in avanti, i possessori di questi smartphone riceveranno patch di sicurezza quattro volte all'anno, invece che dodici.

Questa decisione, sebbene possa deludere alcuni utenti, è in linea con la politica standard di Samsung riguardo al supporto software dei suoi dispositivi. Con l'avanzare dell'età, gli smartphone Samsung ricevono aggiornamenti meno frequenti, una pratica comune nell'industria della telefonia mobile.

Nonostante la riduzione della frequenza, Samsung continua a garantire un supporto software robusto per la serie Galaxy S21. Al momento del lancio, l'azienda aveva promesso quattro anni di aggiornamenti importanti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. In base a questa promessa, la serie S21 dovrebbe ricevere l'aggiornamento a One UI 7, basato su Android 15, quando sarà rilasciato su larga scala. Questo sarà probabilmente l'ultimo grande aggiornamento del sistema operativo per questi dispositivi. Le patch di sicurezza, invece, dovrebbero continuare ad essere rilasciate fino a gennaio o febbraio 2026.

È importante notare che il Galaxy S21 FE, un modello più economico e leggermente più recente della serie S21, continua per ora a ricevere aggiornamenti mensili. La sua inclusione in una categoria di aggiornamento differente suggerisce che Samsung potrebbe adottare strategie di supporto leggermente diverse per i vari modelli all'interno della stessa serie.

Questo cambiamento sottolinea l'evoluzione delle politiche di supporto software di Samsung. Mentre la serie S21 si avvicina alla fine del suo ciclo di vita di supporto principale, l'azienda ha già introdotto una politica ancora più estesa per i suoi modelli di punta più recenti. Con il lancio della serie Galaxy S24 lo scorso anno, Samsung ha infatti annunciato un impegno senza precedenti: sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e di sicurezza. Questa estensione rappresenta un passo avanti significativo e posiziona Samsung come leader nel settore in termini di longevità del supporto software.

L'impatto di questa modifica sugli utenti della serie Galaxy S21 sarà probabilmente minimo nell'immediato. La ricezione di aggiornamenti trimestrali garantisce comunque una protezione adeguata contro le vulnerabilità di sicurezza più recenti. Tuttavia, la minore frequenza potrebbe esporre i dispositivi a rischi di sicurezza per periodi leggermente più lunghi tra un aggiornamento e l'altro.

Per gli utenti che desiderano la massima sicurezza e le funzionalità software più aggiornate, questo cambiamento potrebbe rappresentare un incentivo a considerare l'aggiornamento a un modello più recente, come il Galaxy S25, che beneficerà anch'esso del supporto software esteso di sette anni.