Tante buone e alcune cattive notizie se stavate pensando di acquistare le nuove Samsung Galaxy Buds2 Pro. Questi auricolari True Wireless ANC sono probabilmente perfetti per chi ha uno smartphone Samsung, una valida alternativa per chi ha un altro smartphone Android, e qualcosa da non acquistare se avete un iPhone. Dal design perfezionato all’audio a 24 bit, vediamo se i Galaxy Buds2 Pro sono degni della vostra attenzione.

Come sono fatti

Samsung continua a preferire il design tondeggiante che porta gli auricolari completamente all’interno dell’orecchio, senza che la cuffietta entri in maniera troppo invasiva nel condotto uditivo, nonostante si tratti sempre di auricolari in-ear. Il vantaggio di questo design, che rispetto al modello precedente è ancora più compatto, sta nello sparire quasi completamente all’interno dell’orecchio, lo svantaggio è invece da ricercare nella loro capacità di offrire, a tutte le tipologie di orecchie, un’isolamento passivo ottimale.

Le mie orecchie sono “difficili”, nel senso che non tutti gli auricolari mi permettono di sigillare in maniera efficace il condotto uditivo, condizione importantissima nel caso di auricolari in-ear, e ancora più importante per l’efficacia della cancellazione attiva del rumore. Se non riuscirete a indossarli correttamente, la resa acustica ne risentirà, poiché la progettazione conta proprio su questa condizione per riprodurre un audio corposo e bassi profondi; se lasciate modo al rumore di entrare nel vostro orecchio, l’ANC non sarà in grado di ridurlo al meglio. Tutta questa premessa è per dire che i Galaxy Buds2 Pro non sono tra gli auricolari migliori che ho indossato, non rivelandosi efficaci subito dal primo momento, ma hanno richiesto un po’ di prove prima di trovare il miglior compromesso tra posizione, pressione e piccoli aggiustamenti per un isolamento passivo che definisco “decente”. Ad oggi non sono ancora veramente soddisfatto del modo in cui i Galaxy Buds2 Pro s’inseriscono nelle mie orecchie, poiché non ho mai raggiunto un isolamento passivo ideale, soprattutto per l’orecchio destro. È importante ricordare che ogni orecchio è differente dagli altri, quindi sicuramente alcuni di voi si troveranno meglio, fin dal primo momento, ma qualcuno potrebbe trovarsi anche peggio, e in ogni caso altri auricolari s’indossano più facilmente.

La superficie esterna di ogni auricolare è sensibile al tocco, ed è presente un sensore di prossimità che permette di individuare quando un auricolare è nell’orecchio o meno, così da mettere in pausa o in riproduzione la musica o il filmato che stiamo guardando. Sia il sensore di prossimità sia la superficie sensibile al tocco funzionano bene, ma non benissimo. A volte basta sfiorare l’auricolare, magari per posizionarle meglio nell’orecchio, per inviare un input, e altre volte quando si toglie l’auricolare dall’orecchio, la musica continua la riproduzione.

La custodia è piccola, s’impugna bene, l’apertura è molto precisa e gli auricolari si ripongono facilmente. Dovrete essere un po’ più attenti del normale quando invece vorrete estrarli, la porzione di auricolare che potrete afferrare è limitata e una disattenzione potrebbe farveli sfuggire di mano.

Qualità audio

La qualità audio è promossa, anche se non posso dire che siano auricolari molto lineari. Al contrario c’è una buona componente medio bassa e bassa, che riproduce bassi vibranti a discapito di un po’ di precisione. In generale il suono è morbido, generoso nella parte bassa dello spettro, un comportamento che può piacere, ma le tracce più difficili, dove è necessaria precisione e velocità, semplicemente questi Galaxy Buds2 Pro non ce la fanno.

Molto buoni invece con le chiamate telefoniche, sia dal punto di vista dell’ascolto sia delle capacità dei microfoni di catturare in maniera efficace la nostra voce, e anche di eliminare i rumori di fondo per una comunicazione di qualità.

Qualità ANC

Insufficienti le prestazioni ANC, che anche se migliori rispetto i predecessori, non tengono testa a primi della classe attuali, che potete trovare nella nostra guida dei migliori auricolari ANC del momento. Questo pensiero può essere differente per tutti coloro che riusciranno ad avere un isolamento passivo totale, ma la capacità dei microfoni e dell’algoritmo di cancellazione del rumore non cambierà, riuscendo ad eliminare quasi esclusivamente le frequenze più basse ed omogenee.

Autonomia

L’autonomia per singola carica è di circa 5 ore, mentre sarà possibile ricaricarli completamente quasi tre volte tramite la custodia. Un risultato nella media per gli standard attuali.

È possibile ricaricarli tramite caricatori wireless e 5 minuti di ricarica veloce offrono fino a un’ora di autonomia.

Caratteristiche speciali

I Galaxy Buds2 Pro portano nell’universo Samsung tante nuove funzioni aggiuntive, alcune utili, altre che probabilmente non fanno la differenza. Quella più importante è probabilmente la capacità di riprodurre musica ad alta risoluzione (24 bit) tramite il codec SSC, sigla che sta per Samsung Seamless Codec. Grazie a questo, sarà possibile riprodurre le tracce ad alta definizione dei vari servizi si streaming, ma solo se starete usando uno smartphone Samsung. In tutti gli altri casi, purtroppo, la traccia audio sarà riprodotta a 16 bit. Ovviamente stiamo parlando di un paio di auricolari Bluetooth, tecnologia che pone lei stessa un limite alla quantità di dati che è possibile trasferire in tempo reale. Dai dati recuperati sembra che la soluzione Samsung sia confrontabile con aptX, entrambi standard che rimangono inferiori all’LDAC di Sony.

È stata aggiunta anche la possibilità di riprodurre audio a 360 gradi con tracking del movimento, da sfruttare durante una riproduzione video per ottenere un’effetto ATMOS, ovviamente con i servizi compatibili.

È presente una modalità “Conversazione” che rileva quando state parlando per bloccare la riproduzione e attivare la modalità di trasparenza audio. Il Bluetooth è nello standard 5.3, ed è in grado di offrire una velocità di connessione istantanea con gli smartphone compatibili, nonché il passaggio veloce tra più dispositivi accoppiati, tra cui anche le TV Samsung.

Sono certificati IPX7, un grado di impermeabilità sopra alla media che vi permetterebbe, addirittura, di immergerli completamente in acqua senza problemi. Cosa non particolarmente utile, ma avrete la certezza di poterli usare sotto la pioggia battente se siete temerari corridori nei giorni di cattivo tempo.

Il software di controllo è comunque completo e permette di intervenire sulle caratteristiche e personalizzazione degli auricolari, ma è disponibile unicamente per Android, mentre al momento della prova l’applicazione di controllo per iOS non è compatibile con questi auricolari, che si possono abbinare ad iPhone e usarli nelle loro funzioni basilari.

Verdetto

Galaxy Buds2 Pro offrono tante caratteristiche speciali, che tuttavia possono essere sfruttate quando in abbinamento a uno smartphone Samsung di ultima generazione, con l’ultima versione del software One UI. Non sono particolarmente colpito dalla resa audio e dall’efficacia dell’ANC: la qualità audio è un po’ sopra alla media, ma piacerà a chi cerca un suono corposo, morbido, con bassi vibranti, e non a chi vuole degli auricolari veloci dalla resa precisa e lineare. L’ANC è nella media, complice il design che non permette di avere, per tutte le orecchie, un’isolamento passivo ottimale. L’autonomia, infine, è nella media.

Se avete uno smartphone Galaxy di ultima generazione e cercate un paio di auricolari ANC, e vi piace una resa audio “calda e morbida”, allora considerate questi auricolari, soprattutto perché il loro prezzo è maggiormente giustificato. Se avete un altro smartphone Android, valutate bene la spesa e aspettate qualche offerta. Se per voi l’ANC è la caratteristica più importante, o volete una resa audio più lineare, allora fareste meglio considerare altri modelli presenti nella nostra guida all’acquisto. Se siete utenti Apple, guardate altrove.