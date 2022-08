L’evento estivo di Samsung che si è appena concluso ha portato con se numerose novità, come i due nuovi foldable della serie Galaxy Z, due nuovi smartwatch ma anche i Galaxy Buds2 Pro. I nuovi auricolari true wireless top di gamma del marchio coreano si presentano con una particolare attenzione alla qualità del suono ed un’ergonomia ancora migliore!

Samsung ripropone la versione top di gamma dei suoi auricolari TWS con i nuovi Galaxy Buds2 Pro, per la prima volta dotati di audio Hi-Fi 24-bit, codec Samsung Seamless e nuovo altoparlante coassiale a due vie. I nuovi Galaxy Buds Pro garantiscono un’esperienza d’ascolto di alta qualità senza uguali.

I nuovi Galaxy Buds2 Pro sono dotati di cancellazione intelligente del rumore (ANC) avanzata, che vi permetterà di ascoltare sempre ciò che è più importante per voi. Se attiverete la modalità Auto Switch, infatti, gli auricolari rileveranno le conversazioni in corso e attiveranno automaticamente la modalità Suono ambiente per permettervi di interagire con chi vi sta intorno.

La modalità 360 Audio con supporto ad audio e video multicanale vi permetterà di godervi l’esperienza multi-dimensionale di un cinema a casa vostra, grazie alla tecnologia Dolby Head Tracking.

Dal punto di vista del design i nuovi Buds2 Pro presentano dimensioni ridotte del 15% rispetto alla generazione precedente per collocarsi in modo ancora più confortevole nell’orecchio, anche per lungo tempo. Il nuovo design aerodinamico riduce inoltre la pressione caratteristica degli auricolari in-ear e minimizza i disturbi dovuti alle folate di vento.

Grazie alla funzionalità SmartThings, che integra i Galaxy Buds2 Pro ai prodotti dell’ecosistema Galaxy, non dovrete più preoccuparvi di abbandonare i vostri nuovi auricolari TWS: ci penserà una notifica ad avvertirvi. La modalità Auto Switch vi consentirà infine di passare senza soluzione di continuità da un device all’altro, comprese le Samsung Smart TV e i laptop Galaxy Book.

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy Buds2 Pro Colore Graphite, White, Bora Purple Dimensioni e peso Auricolare: 19,9 x 21,6 x 18,7 mm, 5,5 g Custodia di ricarica: 50,1 x 50,2 x 27,7 mm, 43,4 g Altoparlanti Altoparlante personalizzato coassiale a 2 vie (Tweeter + Woofer) Qualità audio Hi-Fi a 24 bit Audio 360 con multicanale diretto ANC e Suono Ambiente ANC + Microfono con SNR elevato (2 esterni + 1 interno)

Suono ambiente

Riconoscimento vocale Batteria Auricolari: 61 mAh Custodia di ricarica: 515 mAh Tempo di riproduzione Fino a 5 ore/ Totale fino a 18 ore (ANC attivo) Fino a 8 ore/ Totale fino a 29 ore (ANC spento) Tempo di conversazione Fino a 3,5 ore/ Totale fino a 14 ore (ANC attivo) Fino a 4,0 ore/ Totale fino a 15 ore (ANC spento) Connettività Bluetooth 5.3, Switch automatico multipoint Tecnologia fluida Samsung Codec HiFi AAC, SBC Compatibilità Android 8.0 o superiore, con RAM superiore a 1,5GB Sensori Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Sensore Hall, Touch, Voice Pickup Unit (VPU) Resistenza all’acqua IPX7

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy Buds2 Pro | 229,00 euro (Wireless Charging Pad in omaggio per gli iscritti a Samsung Members)

Colorazioni: Bianco, Grafite, Bora Purple