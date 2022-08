La quarta generazione dei foldable Samsung è finalmente qui: nel corso dell’ultimo Galaxy Unpacked il brand coreano ha presentato oggi al pubblico i nuovi foldable Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, aggiornando così la sua innovativa serie Z.

Ritornano dunque due form factor molto diversi tra loro, che nel corso degli anni hanno intercettato interessi e modi d’uso specifici. Dei due formati, Z Fold è quello che ha aperto nuove strade per la produttività grazie anche, a partire dalla terza generazione, alla compatibilità con la S Pen.

Tutto ciò di cui potete avere bisogno

Il foldable della Serie Z di Samsung pensato per la produttività arriva alla quarta generazione più lussuoso e raffinato che mai: il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 è disponibile in tre colorazioni metalliche – Grey Green, Phantom Black e Beige – che ne esaltano bellezza e funzionalità.

Samsung Galaxy Z Fold4 rispetta inoltre lo standard IPX8, rimanendo l’unico foldable (assieme a Z Flip4 ed alla generazione precedente di Galaxy Serie Z) ad essere resistente all’acqua.

Il nuovo Z Fold4 presenta da chiuso un rapporto d’aspetto leggermente più ampio, con più di 3 millimetri di spazio risparmiato in altezza per renderlo ancora più maneggevole con il suo display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici. Diminuisce anche il peso, che passa a soli 263 grammi.

Samsung non fa d’altronde compromessi sulle dimensioni dello schermo interno, un display pieghevole edge-to-edge Dynamic AMOLED 2x da ben 7,6 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz e luminosità massima di 1000 nit. Non manca infine una fotocamera under the screen rinnovata rispetto al predecessore, per garantire un’esperienza più immersiva che mai.

Con Galaxy Z Fold4, che arriva con Android 12L a bordo, potrete usare in modo del tutto innovativo le applicazioni dedicate alla produttività e all’intrattenimento. Grazie alla partnership stretta da Samsung con Google e Microsoft, ora è possibile utilizzare lo schermo pieghevole come appoggio mentre guardate un film in streaming o modificare documenti di Google Drive durante una videoconferenza Meet.

Proprio come a bordo del Z Flip4, per tutte le altre app è invece previsto il Flex Mode Touchpad con una suite di comandi avanzati che vi permettono di controllare il dispositivo e i contenuti che state visualizzando.

Migliora ancora di più il multitasking, con una barra delle applicazioni delle applicazioni estesa, simile a quella di un PC, che sfrutta appieno le potenzialità del form factor di questo device permettendovi di avviare fino a tre app contemporaneamente.

Il nuovo Galaxy Z Fold4 è dotato di un comparto fotocamere degno di un vero flagship. Il sensore principale da 50MP presenta una stabilizzazione OIS e VDIS migliorata rispetto alla generazione precedente oltre alla funzionalità Nightography per gli scatti in notturna ed è del 23% più luminoso grazie ai pixel più grandi.

Completano il quadro una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e una lente Space Zoom da 10MP con zoom ottico 3x e digitale 10x. I sensori anteriori sono rispettivamente da 10MP sullo schermo esteriore e da 4MP per la fotocamera collocata sotto al display principale.

Il form factor di Galaxy Z Fold4 vi permette inoltre di utilizzare la fotocamera in modalità esclusive: appoggiate il device in Flex Mode e godetevi autoscatti hands-free, visualizzate contemporaneamente lo zoom e l’immagine originale sullo schermo interno con Capture View e rivoluzionate i vostri selfie con Dual Preview.

A bordo troviamo il SoC Snapdragon 8+ Gen 1, che include CPU, GPU e NPU migliorate. Testato per supportare fino a 200mila flessioni del display, presenta un scocca in Armor Aluminum ed è protetti da vetro Gorilla Glass Victus+ sia sulla parte anteriore che posteriore.

Troviamo ancora una volta a bordo del Galaxy Z Fold4 un’ampia batteria da ben 4400mAh, anch’essa dotata di ricarica veloce da 24W e Fast Wireless Charging 2.0.

S Pen, ancora più funzionalità

Una delle novità più apprezzate del Samsung Galaxy Z Fold 3 è stata la compatibilità con lo stylus S Pen, che garantisce ancora più versatilità nella produttività e nel multitasking.

Il Galaxy Fold4 raddoppia questa possibilità con ben due modelli di S Pen compatibili, entrambi dotati di punta retraibile.

S Pen Fold Edition : compatibile solo con Galaxy Z Fold 3 e Z Fold4

: compatibile solo con Galaxy Z Fold 3 e Z Fold4 S Pen Pro: compatibile con gli altri device Galaxy.

Grazie alla S Pen potrete selezionare facilmente del testo, come una mail o un indirizzo postale, da una schermata o un’immagine: grazie all’intervento dell’AI il vostro Z Fold4 aprirà in pochi istanti l’applicazione dedicata.

Non manca un accessorio che vi permetterà di portare la S Pen sempre con voi, per tutte le esigenza di produttività on-the-go: si tratta della Standing Cover, una custodia con portapenna integrato che fornisce un alloggio pratico e sicuro al vostro Galaxy Z Fold4 e alla S Pen Fold Edition compresa nella confezione.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 Schermo principale Display da 7,6 pollici QXGA+

Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2176 x 1812 pixel, 21,6:18)

Refresh rate adattivo da 120 Hz (1~120Hz) Schermo esterno Display HD+ da 6,2 pollici

Dynamic AMOLED 2X (2316 x 904 pixel, 23,1:9) Refresh rate adattivo da 120Hz (48~120Hz) Dimensioni e peso Chiuso: 67,1 x 155,1 x 15,8 mm (cerniera)~ 14,2 mm (lato apertura)

Aperto: 130,1 x 155,1 x 6,3 mm

Peso: 263g Fotocamere Posteriori 50MP Dual Pixel AF, OIS, f/1.8

12MP f/2.2, FOV 123°

10MP Space Zoom PDAF, F2.4, OIS, zoom ottico 3X Frontale 10MP f/2.4 con Selfie Flash Interna 4MP f/1.8 sotto il display Processore Snapdragon 8+ Gen 1 RAM e memoria interna 12GB RAM

256GB/512GB/1TB archiviazione Batteria e ricarica 4400mAh Dual Battery Ricarica ultrarapida 25W

Ricarica rapida wireless 2.0

Condivisione batteria wireless Resistenza all’acqua IPX8 Sistema operativo Android 12L

One UI 4.1.1 Connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5.2 Sensori Lettore di Impronte Digitali Laterale, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore Hall, Sensore di Prossimità, Sensore di Luminosità Sicurezza Samsung Knox, Samsung Knox Vault SIM 2x Nano SIM + eSIM

Prezzi e disponibilità

Potete preordinare il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 a partire da oggi fino al 25 agosto, con la garanzia Samsung Care+ inclusa per un anno a copertura di cadute o crepature dello schermo.

Preordinando Galaxy Z Fold4 presso i negozi di elettronica di consumo o presso l’operatore telefonico TIM riceverete 6 mesi di abbonamento al piano standard DAZN. Preordinandolo , invece, con Vodafone e WindTre riceverete 12 mesi di abbonamento al piano standard Netflix.

Colorazioni: Grey Green, Phantom Black, Beige, Burgundy (esclusiva online)

Acquistando Galaxy Z Fold4 dal 10 agosto fino al 25 agosto nei punti vendita aderenti si avrà la possibilità di ricevere fino a 150 euro di sconto immediato; registrando l’acquisto su Samsung Members entro il 6 ottobre 2022 si potrà inoltre scoprire la valutazione del proprio dispositivo usato. Acquistando invece dal 10 agosto fino al 25 agosto su Samsung Shop online, si può ricevere fino a 150 euro di sconto immediato a carrello e la valutazione del proprio dispositivo usato.