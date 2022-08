Le novità dell’ultimo Galaxy Unpacked non si fermano con i nuovi foldable Z Flip 4 e Z Fold 4: nel corso del lancio Samsung ha presentato anche i nuovi Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. Scopriamo insieme quali sono le innovazioni che la casa coreana ha portato nelle nuove versioni del suo smartwatch top di gamma.

Samsung propone la quinta generazione del Galaxy Watch in due declinazioni: una variante standard, disponibile con quadrante da 40 e 44 millimetri, e una variante Pro con quadrante da 45 millimetri pensata per gli amanti dell’aria aperta.

Entrambi gli smartwatch sono personalizzabili grazie a nuove scelte nelle tipologie e nei colori dei cinturini e ben 33 quadranti preinstallati che spaziano dalle opzioni più fantasiose a schermate che vi permetteranno di monitorare meteo e parametri vitali a un solo sguardo.

Samsung Galaxy Watch5 vi garantisce una comprensione a tutto tondo dei parametri relativi a salute, benessere e stile di vita: i sensori cardiaci ottico ed elettrico sono affiancati per la prima volta da un sensore di analisi di impedenza bioelettrica (BIA), capace di misurare la composizione corporea e assistere l’utente nel raggiungimento o mantenimento di un fisico sano.

Galaxy Watch5 si prende cura dell’utente anche durante le ore notturne grazie a un sistema di monitoraggio del sonno avanzato. Un’interfaccia utente riprogettata permette di avere tutti i dati di analisi della qualità del sonno a portata di polso, mentre il programma di coaching con Sleep Scores vi guiderà in tutti gli step necessari per dormire meglio.

L’integrazione con SmartThings vi permetterà infine di controllare al meglio l’ambiente in cui dormite grazie alla domotica, mentre il rilevamento automatico delle cadute potenziato attiverà una chiamata d’emergenza qualora ve ne fosse il bisogno.

Il quadrante del nuovo Samsung Galaxy Watch5 è protetto da un cristallo di zaffiro più resistente ai graffi del 60% rispetto alla generazione precedente, mentre la batteria da 284mAh si ricarica del 45% in soli 30 minuti grazie alla ricarica rapida con USB tipo-C.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro è invece pensato per gli amanti dell’avventura. Lo schermo da 45 millimetri è coperto da un cristallo di zaffiro ancora più resistente e da un corpo in titanio con cornice rialzata per fornire ulteriore protezione. Galaxy Watch5 Pro è inoltre dotato di una batteria da ben 590mAh e si assicura saldamente sul vostro polso grazie al cinturino Sport Band D-Buckle esclusiva con lunghezza regolabile.

Galaxy Watch5 Pro comprende una suite di funzionalità esclusive pensate per escursioni e avventure outdoor. Grazie a Route Workout potrete importare i vostri itinerari preimpostati in formato GPX, mentre con la navigazione Turn by Turn vi potrete concentrare sul sentiero facendovi guidare dalla voce e dal feedback della vibrazione del wearable.

L’utilissima funzione Track Back, infine, vi aiuterà a non perdervi quando arriverà il momento di ripartire, aiutandovi a ripercorrere la strada e ritornare al punto di partenza in tutta sicurezza.

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy Watch5 Samsung Galaxy Watch5 Pro Materiale Cassa in Armor Aluminum con cinturino Sport Band Cassa in titanio con cinturino D-Buckle Sport Band Dimensioni e peso 44 mm: 43,3 x 44,4 x 9,8 mm; 33,5 g

40 mm: 39,3 x 40,4 x 9,8 mm; 28,7 g 45,4 x 45,4 x 10,5 mm; 46,5 g Display Sapphire Crystal 44mm: 34,6mm (1,4”) 450×450 pixel, Super AMOLED (330 PPI), Display a colori Always-On

40mm: 30,4mm (1,2”) 396×396 pixel, Super AMOLED (330 PPI), Display a colori Always-On Sapphire Crystal 45mm: 34,6mm (1,4”) 450×450 pixel, Super AMOLED (330 PPI), Display a colori Always-On Processore Exynos W920 Dual core 1,18GHz Memoria 1,5GB di RAM + 16GB archiviazione Batteria 44mm: 410mAh (valore tipico)

40mm: 284mAh (valore tipico) 590mAh (valore tipico) Ricarica Ricarica rapida (ricarica wireless WPC) Sistema operativo + UI Wear OS 3.5 + One UI Watch 4.5 Sensori Sensore Samsung BioActive (Frequenza Cardiaca Ottica + Tracciato Elettrocardiaco + Analisi Impedenza Bioelettrica), Sensore Di Temperatura, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore Di Luminosità Connettività LTE , Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Resistenza 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H Compatibilità Android 8.0 o superiore, con RAM superiore a 1,5GB

Prezzi e disponibilità

Sarà possibile preordinare i nuovi Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro dal 10 al 25 agosto. Registrando il vostro dispositivo sulla piattaforma Samsung Members riceverete inoltre in omaggio gli auricolari Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Watch5

Colorazioni: Graphite, Pink Gold, Silver

Colorazioni: Graphite, Sapphire, Silver

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Colorazioni: Black Titanium, Gray Titanium