Samsung Galaxy e criptovalute, gestire il vostro portafoglio Bitcoin è ora un po’ più semplice

Se siete degli appassionati interessati alla blockchain o avete investito nelle criptovalute, vi farà piacere scoprire che da oggi gli smartphone Galaxy sono ancora più utili per la gestione delle monete digitali. Tramite l’app Samsung Blockchain Wallet è ora possibile gestire un portafoglio fisico direttamente dallo smartphone e senza app di terze parti!

La gestione dei vostri portafogli di criptovalute da smartphone è ora ancora più semplice. L’app Samsung Blockchain Wallet si è aggiornata sul Galaxy Store e permette ora al vostro smartphone Galaxy di interfacciarsi con i portafogli di criptovalute fisici tramite Bluetooth oppure cavo USB.

I cosiddetti “hardware wallet” sono dei gadget simili a delle chiavette USB che hanno però la funzione di contenere e gestire le vostre criptovalute preferite come Bitcoin, Ethereum, i vari token ERC20 e molti altri ancora. Alcuni esempi di portafogli fisici di criptovalute li troviamo in Ledger Nano S, Ledger Nano X o Tresor Model T.

Per la gestione delle monete contenute nel vostro portafoglio offline solitamente bisogna affidarsi alle app dei produttori del portafoglio, da oggi se avete una smartphone Galaxy potrete farlo direttamente dal centro di controllo delle criptovalute di Samsung! Uno dei vantaggi di utilizzare l’app Samsung Blockchain Wallet è quello di sfruttare la combinazione di hardware e software sicuro Samsung Knox.

Samsung mette a disposizione anche un sistema di chiavi private per le criptovalute e di crittografia per l’utilizzo delle cosiddette DApp, le quali che vengono archiviate in un’area isolata dal sistema operativo principale chiamata Samsung Blockchain Keystore.

“Per memorizzare e gestire beni virtuali, i dispositivi devono essere sicuri. Le soluzioni blockchain mobile di Samsung sono rese possibili dalla piattaforma di sicurezza Samsung Knox di grado difensivo” scrive l’azienda sul comunicato stampa.

Samsung Blcokchain Wallet è stato annunciato in concomitanza al lancio della gamma Samsung Galaxy S10 nel 2019 e praticamente ogni smartphone moderno prodotto dall’azienda coreana dovrebbe essere compatibile. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale dedicata al progetto di Samsung.