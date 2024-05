Samsung Galaxy Ring, Z Fold 6 e Z Flip 6 potrebbero arrivare prima del previsto

Samsung si starebbe preparando a lanciare una serie di nuovi dispositivi molto attesi. Una precedente indiscrezione aveva suggerito che il 10 luglio sarebbe stato il giorno della presentazione di Samsung Galaxy Ring, Z Fold 6 e Z Flip 6, e ora una nuova conferma arriva da una seconda fonte.

The Chosun Daily in Corea, come riporta Android Authority, sarebbe la nuova fonte e, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, sembra sempre più probabile che questa data ospiterà il prossimo grande evento di presentazione Samsung Unpacked.

Tra i dispositivi in attesa di debutto, il Samsung Galaxy Ring è già stato annunciato, ma i dettagli su prezzi e data di lancio dovrebbero essere rivelati proprio il 10 luglio. Quello stesso giorno sarebbero attesi anche i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Samsung Galaxy Z Flip 6. Non mancano le speculazioni su versioni più economiche FE, versioni più costose Ultra e versioni più sottili di questi dispositivi pieghevoli.

Durante il nuovo Samsung Unpacked, però, si sarebbe spazio anche per la presentazione di alcuni nuovi dispositivi accessori. Si vocifera l'arrivo dei successori dei Galaxy Buds 2 Pro, che potrebbero concretizzarsi nei Samsung Galaxy Buds 3 e Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Questi nuovi auricolari wireless sono destinati a sostituire i modelli attuali della gamma Samsung.

Si prevede anche l'introduzione del Samsung Galaxy Watch 7, anche se al momento non è chiaro quanti modelli di smartwatch verranno presentati, dato che si parla di un possibile modello di punta Ultra e di una versione più economica FE.

Inoltre, per quanto questo rumor sembri quello meno affidabile per una mera questione di tempistiche, potrebbe esserci anche la possibilità di vedere la nuova serie di tablet Samsung Galaxy Tab S10, sebbene le indiscrezioni su questo lancio imminente siano meno frequenti.

L'ultimo Samsung Unpacked, che si è svolto lo scorso 17 gennaio, fu annunciato con qualche settimana di anticipo, quindi è possibile che riceveremo conferme ufficiali alla fine di giugno, comprendendo quanto affidabili siano le ultime indiscrezioni.