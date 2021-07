Samsung Galaxy S20, i display si rompono e nessuno sa il perché

Non è la prima volta che sentiamo parlare di problemi ai display degli smartphone, soprattutto da quando la maggior parte dei produttori ha deciso di iniziare ad utilizzare pannelli OLED di diversi gradi di qualità.

Questo genere di problematiche è solitamente meno prevedibile nei prodotti di marchi importanti ma ha però un effetto su un numero di utenti decisamente più importante quando accade, come dimostrato dai guasti che stanno colpendo diversi modelli di Samsung Galaxy S20.

Un numero sempre crescente di utenti sta condividendo online le brutte esperienze che stanno vivendo con i display dei loro amati Samsung della serie Galaxy S20. A quanto pare diversi utenti hanno raccontato come i pannelli installati sui loro smartphone hanno improvvisamente smesso di funzionare e ancora nessuno ne conosce il motivo.

Le prime segnalazioni di queste morti improvvise dei display dei Galaxy S20 risalgono a maggio scorso e si stanno moltiplicando sin da quel momento. Sembrano essere affetti dal problema soprattutto i Samsung Galaxy S20 Plus e i Samsung Galaxy S20 Ultra.

Il problema ha inizio quando appaiono alcune linee sul display, le quali peggiorano con il passare del tempo e l’utente alla fine si ritrova con un display che mostra una schermata completamente bianca o verde. Questo rende lo smartphone inutilizzabile perché nient’altro viene mostrato su schermo.

Questo tipo di problemi sono stati comunicati sui forum ufficiali di Samsung. Un moderatore ha suggerito di avviare il dispositivo in modalità provvisoria e tentare un reset. Ciò non sembra risolvere. Molti utenti hanno condiviso sul forum che l’unico modo per eliminare il problema è quello di sostituire il display. Se lo smartphone non è più in garanzia, tuttavia, si tratta di una soluzione molto costosa.

L’azienda coreana non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale sulla questione, continueremo ad aggiornarvi nel caso ci fossero novità riguardo questo brutta questione.