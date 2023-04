Da sempre la tendenza dei dispositivi Android è quella di perdere valore molto velocemente rispetto ai dispositivi Apple che, di contro, mantengono un valore altissimo nel tempo. Mediamente, secondo studi statistici, un utente cambia dispositivo ogni 2 anni e mezzo. Nel momento in cui l’utente decide di rivendere il proprio dispositivo, con un dispositivo Apple il ricavo sarà nettamente superiore rispetto ai prodotti con Android, indipendentemente dalla fascia di prezzo.

Secondo un recente studio, Samsung Galaxy S23 avrebbe perso già quasi metà del proprio valore a poco più di due mesi dalla sua presentazione.

SellCell, un rivenditore online di smartphone usati, ha scoperto che la gamma Samsung Galaxy S23 e il duo Google Pixel 7 hanno perso maggiormente il loro valore rispetto ad iPhone 14 da quando sono stati lanciati sul mercato fino ad oggi.

La gamma Galaxy S23, che inizialmente aveva un prezzo di partenza di 799,99 dollari negli USA (dove lo studio è stato eseguito), è stata annunciata il 1 febbraio. In soli due mesi l’intera serie si è deprezzata del 43,3%, il che vuol dire che un Samsung Galaxy S23 usato vale solo il 56,7% del prezzo di acquisto originale. La famiglia iPhone 14, invece, ha perso solo il 31% del suo valore dopo due mesi.

Sulla base di queste statistiche possiamo affermare con certezza che Samsung Galaxy S23 si è deprezzato 1,4 volte più velocemente rispetto ad iPhone 14. L’unico elemento di consolazione resta il fatto che Galaxy S23 sta perdendo valore meno velocemente rispetto al suo predecessore Galaxy S22, il quale aveva perso il suo valore tre volte di più rispetto al rivale iPhone 13 nel 2022.

Questo sta accadendo dal momento che iPhone 14 non sta vendendo bene quanto il suo predecessore iPhone 13. Dopo i primi 6 mesi dal lancio, iPhone 14 vale il 5,7% in meno rispetto ad iPhone 13 nel periodo comparabile dello scorso anno.

Il Google Pixel 7 ha perso il 45,9% dopo soli due mesi dal lancio, rendendolo tra i tre il dispositivo con la più alta perdita di valore in commercio. Se consideriamo anche lo sconto di 150 dollari applicato di recente da Google, la perdita di valore risulta aumentare ancora di più.

Se analizziamo i dati tra i vari tagli di memoria disponibili in commercio, Galaxy S23 da 1TB venduto in buone condizioni ha perso il maggior valore in due mesi, passando da un valore di 1.619,99 dollari a soli 719 dollari, sempre parlando del mercato americano. Una perdita del 55,6%.

L’investimento più stabile al momento sembra essere iPhone 14 Pro Max da 128GB, il quale ha perso solamente il 13,6% del suo valore in due mesi.

Al di la di tutti questi dati statistici, possiamo comunque concludere che la qualità e l’affidabilità di uno smartphone non si misurano in base al suo valore commerciale nel tempo. Alla fine della giostra, Pixel 7 e Galaxy S23 saranno supportati per 5 anni, cosi come la gamma iPhone 14, di conseguenza se pensate di mantenere per cosi tanto tempo il vostro dispositivo tenere in considerazione la perdita di valore nel tempo diventa un dato irrilevante. Se, al contrario, siete utenti che cambiano dispositivo ogni anno, tenere conto di quanto discusso in questo articolo potrebbe aiutarvi a valutare meglio i vostri investimenti, in relazione ai vostri acquisti futuri nell’ambito della telefonia.