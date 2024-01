Samsung Galaxy S24, 7 anni di aggiornamenti per allinearsi a Google e Apple

Samsung ha annunciato che la sua serie Galaxy S24 sarà la prima ad essere idonea a ricevere sette anni di aggiornamenti Android, One UI e di sicurezza.

Questa notizia ha suscitato parecchio entusiasmo tra gli utenti, ma c'è una cattiva notizia per chi possiede dispositivi più vecchi, come il Galaxy S23. Samsung ha confermato che la politica dei sette anni di aggiornamenti, non si applicherà ai dispositivi precedenti, cominciando esclusivamente con la serie Galaxy S24.

Questa decisione di Samsung non sorprende, considerando che questa decisione fu già anticipata precedentemente proprio dal colosso tecnologico sudcoreano.

Non stupisce nemmeno l'assenza del supporto per i telefoni precedenti, vista la complessità nel gestire gli aggiornamenti per la mole di modelli differenti venduti ogni anno dall'azienda.

A differenza di Google, che è stata in grado di offrire sette anni di aggiornamenti sia ai suoi ultimi telefoni Pixel che ad alcuni dispositivi Pixel esistenti, Samsung sembra aver scelto una politica più limitata. Inoltre, Samsung dipende maggiormente dalle vendite di hardware rispetto a Google.

È possibile che Samsung cambi idea in futuro, ma per ora la garanzia massima di aggiornamenti del sistema operativo resta a quattro generazioni per i dispositivi Galaxy lanciati prima del 2024.

Questo significa che i proprietari di Galaxy S23, e dei dispositivi più vecchi, non beneficeranno della nuova politica degli aggiornamenti per sette anni.

Nel frattempo, i possessori di Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9 possono aspettarsi l'aggiornamento a One UI 6.1, in uscita nei prossimi mesi.

One UI 6.1 porterà alcune nuove funzionalità interessanti, anche se alcune di esse potrebbero rimanere esclusive per la serie Galaxy S24. Resta da vedere se il feedback degli utenti porterà a una revisione della politica di aggiornamento da parte di Samsung nel prossimo futuro.