Samsung Galaxy S24 Ultra supera iPhone 15 e la serie Galaxy A: è il terzo smartphone più venduto in Europa

Un cambiamento decisivo si è verificato nel mercato europeo degli smartphone durante il primo trimestre del 2024: secondo un report di Canalys, il Samsung Galaxy S24 Ultra si è affermato come il modello più venduto di Samsung in Europa, superando la più economica serie Galaxy A e anche l'iPhone 15 di Apple.

Tale sviluppo porta il Samsung Galaxy S24 Ultra a occupare la posizione di terzo smartphone più venduto a livello europeo. Tra i principali fattori che hanno contribuito a questo successo vi sono le avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, l'importanza crescente della fotografia mobile, il display ad alta risoluzione e una maggiore autonomia della batteria.

Nonostante il dominio di Samsung con il modello di punta, Apple mantiene una presenza forte grazie agli iPhone 15 Pro e Pro Max, che si sono aggiudicati le prime posizioni nelle vendite. Tuttavia, il modello base di iPhone 15 non ha replicato il successo dei suoi predecessori in Europa.

Nel frattempo, Xiaomi si fa strada con notevole impatto: i suoi modelli Redmi 13C e Redmi Note 13 4G hanno raggiunto una vendita complessiva di oltre due milioni di unità, entrando così nella top 10 europea e intensificando la competizione nel mercato.

Questo spostamento dell'interesse verso gli smartphone di fascia alta è un indicatore significativo di come si stia trasformando il mercato. Nonostante non sia chiaro se la tendenza proseguirà, ed è evidente che il panorama europeo degli smartphone si trova al momento in piena evoluzione.