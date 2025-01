I nuovi Samsung Galaxy S25 vanno all-in sull'IA

Samsung ha presentato oggi la serie Galaxy S25, composta da Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ e Galaxy S25, segnando un importante passo avanti nell'evoluzione dei suoi smartphone. I nuovi dispositivi non si limitano a incrementare le specifiche tecniche, ma offrono un'esperienza utente radicalmente trasformata grazie a una profonda integrazione dell'intelligenza artificiale (AI), affiancata da un impegno concreto verso la privacy e la sostenibilità. Basterà per gli utenti o la scheda tecnica ha ancora un peso?

Il focus della serie Galaxy S25 è sull'intelligenza artificiale, che permea ogni aspetto dell'esperienza utente attraverso l'interfaccia One UI 7. Nata da una stretta collaborazione con Google, secondo Samsung la One UI 7 trasforma lo smartphone in un vero e proprio assistente personale, proattivo e intuitivo, capace di anticipare le esigenze dell'utente e di semplificarne le interazioni quotidiane. La chiave di questa rivoluzione è l'IA multimodale, che consente ai Galaxy S25 di interpretare simultaneamente testo, voce, immagini e video, aprendo la strada a un nuovo paradigma di interazione uomo-macchina, più naturale e fluido.

“Le più grandi innovazioni sono uno specchio dei loro utenti, ed è per questo che abbiamo evoluto Galaxy AI per aiutare tutti a interagire con i propri dispositivi in modo semplice e naturale, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei dati", ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "La serie Galaxy S25 apre le porte a un vero e proprio sistema operativo integrato con l'AI, e a un cambiamento radicale non solo nel modo in cui utilizziamo la tecnologia, ma nel modo in cui viviamo".

La funzione "Cerchia e Cerca" di Google, già apprezzata in passato, è stata ulteriormente potenziata. Ora, con un semplice gesto, è possibile non solo identificare elementi visivi sullo schermo, ma anche eseguire azioni contestuali immediate. Ad esempio, cerchiando un numero di telefono in una foto si può avviare una chiamata, mentre cerchiando un indirizzo email si apre l'app di posta per inviare un messaggio. Questa immediatezza elimina passaggi intermedi, rendendo l'utilizzo dello smartphone più efficiente.

I Galaxy S25, inoltre, non si limitano a cercare informazioni, ma suggeriscono azioni contestuali in base ai dati presenti sullo schermo. Se si sta leggendo un articolo su un evento, lo smartphone può proporre di aggiungerlo al calendario, di cercare indicazioni stradali o di condividere l'informazione con i propri contatti. Questa proattività, unita alla comprensione del linguaggio naturale, rende l'interazione con lo smartphone estremamente intuitiva. Non è più necessario utilizzare comandi rigidi e predefiniti: si può chiedere al proprio Galaxy S25 di "trovare la foto della vacanza al mare dell'anno scorso" o di "regolare la luminosità dello schermo", e l'AI eseguirà l'azione richiesta in modo preciso.

L'integrazione con Gemini, l'assistente AI di Google, è profonda e immediata. Una semplice pressione del tasto laterale attiva Gemini, che può eseguire azioni trasversali tra diverse applicazioni, sia Samsung e Google che di terze parti come Spotify. Ad esempio, si possono trovare tutte le partite di una determinata squadra sportiva e aggiungerle al calendario, il tutto con un unico comando vocale. Anche le funzionalità Galaxy AI più apprezzate, come la trascrizione e il riepilogo delle chiamate, la sintesi del contenuto, la formattazione automatica delle note e l'Assistente al disegno, sono state ulteriormente migliorate, offrendo un supporto concreto per la produttività e la creatività.

Ci sono moltissime nuove funzionalità IA che non vediamo l'ora di esplorare quando avremo tra le mani i dispositivi per la nostra prova approfondita, anche per potervi dire chiaramente se hanno senso e se sono utili nella vita di tutti i giorni.

Samsung Galaxy S25 Ultra in diverse colorazioni

Samsung è consapevole dell'importanza cruciale della privacy, soprattutto in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più pervasivo. Per questo motivo, la serie Galaxy S25 è stata progettata con un focus particolare sulla protezione dei dati personali. Il Personal Data Engine alimenta le funzionalità AI personalizzate, analizzando i dati dell'utente in modo sicuro e rispettoso della privacy. Le informazioni vengono utilizzate per offrire esperienze su misura, ma rimangono sempre sotto il controllo dell'utente.

Queste informazioni abilitano operazioni ad hoc come cercare una vecchia foto nella Galleria usando un comando vocale, o essere guidati durante la giornata con Now Brief, che offre proattivamente suggerimenti accessibili sulla schermata di blocco tramite Now Bar.

Tutti i dati personalizzati sono protetti da una chiave di crittografia conservata in modo sicuro nel Knox Vault, un ambiente hardware isolato che protegge le informazioni sensibili da accessi non autorizzati.

Guardando al futuro, i Galaxy S25 introducono la crittografia post-quantistica, una tecnologia progettata per proteggere i dati da minacce emergenti legate all'evoluzione del calcolo quantistico. La nuova interfaccia utente One UI 7 introduce un ulteriore livello di sicurezza, con nuove impostazioni per le Massime Restrizioni, una protezione potenziata e una dashboard Knox Matrix che permette di monitorare lo stato di sicurezza di tutti i dispositivi connessi all'ecosistema Galaxy.

Per supportare le avanzate funzionalità AI, i Galaxy S25 sono equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, il più potente mai integrato in uno smartphone del marchio. Questo processore offre un incremento significativo delle prestazioni rispetto alla generazione precedente: +40% per la NPU (Neural Processing Unit), +37% per la CPU e +30% per la GPU. Questi miglioramenti permettono di eseguire operazioni AI complesse direttamente sul dispositivo, senza dover ricorrere al cloud, garantendo una maggiore velocità, efficienza e privacy.

La collaborazione tra Samsung e Qualcomm ha permesso di ottimizzare il processore specificamente per i dispositivi Galaxy. ProScaler migliora la qualità del ridimensionamento delle immagini del 40%, mentre il motore Samsung mDNIe (Digital Natural Image engine mobile) aumenta l'efficienza energetica del display. Snapdragon 8 Elite per Galaxy offre inoltre un'esperienza di gioco mobile di altissimo livello, grazie a Vulkan Engine e al Ray Tracing migliorato, che garantiscono una grafica più fluida e realistica.

Il comparto fotografico di Galaxy S25 Ultra compie però solo un piccolo passo avanti. Il nuovo sensore ultragrandangolare da 50 MP (rispetto ai 12 MP precedenti) cattura immagini più nitide e dettagliate. Purtroppo rimane presente la fotocamera con teleobiettivo dallo zoom 3x a soli 10MP e le altre fotocamere non hanno subito miglioramenti. Anche i modelli base e Plus mantengono la stessa configurazione di fotocamere dello scorso anno, un peccato.

La registrazione HDR a 10 bit, ora di default, offre una gamma di colori quattro volte più ampia rispetto agli 8 bit. I Galaxy S25 introducono inoltre strumenti di editing avanzati, come "Regola Audio" per la rimozione dei rumori indesiderati nei video, e il controllo della profondità di campo in modalità Expert RAW con Diaframma Virtuale.

La serie Galaxy S25 mantiene l'iconico design Samsung, con linee pulite ed eleganti. Il Galaxy S25 Ultra, che ha ora un aspetto meno spigoloso sebbene con display perfettamente piatto, si distingue per il corpo in titanio e per l'utilizzo del nuovo vetro Corning Gorilla Armor 2, più resistente e con trattamento superficiale anti-riflesso.

Samsung dimostra infine un forte impegno per la sostenibilità: ogni componente esterno dei Galaxy S25+ e S25 include almeno un materiale riciclato. Il telaio in metallo utilizza Armor Aluminum riciclato e la batteria contiene almeno il 50% di cobalto riciclato. I Galaxy S25 sono i primi smartphone Galaxy a utilizzare batterie con cobalto riciclato proveniente da vecchi dispositivi Galaxy o da batterie scartate durante il processo di produzione.

Per prolungare la vita dei dispositivi, Samsung si impegna ad offrire sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

Resta da vedere ora se basterà questa rivoluzione software e dell'intelligenza artificiale a convincere i consumatori, o se le differenze sulle schede tecniche con i competitor - quest'anno forse più marcate che mai - peseranno sulle vendite di Samsung.

Alcuni degli accessori ufficiali Samsung per la serie Galaxy S25

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25 Ultra Display 6,2 pollici FHD+ 6,7 pollici QHD+ 6,9 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster

Tono colore adattivo Dimensioni e peso 70,5 x 146,9 x 7,2mm, 162g 75,8 x 158,4 x 7,3mm, 190g 77,6 x 162,8 x 8,2mm, 218g Fotocamera 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

f/2.2, FOV 120˚



50MP Fotocamera Grandangolare

OIS f/1.8, FOV 85˚



10MP Teleobiettivo

3x Optical Zoom, f/2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera frontale

f/2.2, FOV 80˚ 50MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

f/1.9, FOV 120˚





200MP Fotocamera Grandangolare

OIS f/1.7, FOV 85˚





50MP Teleobiettivo

Zoom Ottico 5x, OIS f/3.4, FOV 22˚





10MP Teleobiettivo

Zoom Ottico 3x, OIS f/2.4, FOV 36˚





12MP Fotocamera Frontale

f/2.2, FOV 80˚ Memoria e spazio di archiviazione 12GB + 512GB 12GB + 256GB 12GB + 128GB 12GB + 512GB 12GB + 256GB 12GB + 1TB 12GB + 512GB 12GB + 256GB Batteria 4000 mAh 4900 mAh 5,000 mAh Ricarica Ricarica da cavo: fino al 50% di carica in circa 30 minuti con l’adattatore da 25W e il cavo USB-C da 3A Ricarica wireless Qi

Condivisione batteria wireless Ricarica da cavo: fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l’adattatore da 45W Ricarica wireless Qi

Condivisione batteria wireless Ricarica da cavo: fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l’adattatore da 45W Ricarica wireless Qi

Condivisione batteria wireless OS Android 15

One UI 7 Network e Connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.4 Resistenza all’acqua IP68

Disponibilità, prezzi e promozioni

La serie Galaxy S25 sarà disponibile a partire da oggi 22 gennaio 2025. Galaxy S25 Ultra sarà disponibile nei colori Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray. Galaxy S25 e Galaxy S25+ saranno disponibili nei colori Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint. Di seguito i prezzi consigliati per il mercato italiano e le promozioni di lancio:

Samsung Galaxy S25 (che potete preordinare su Amazon):

12GB + 128GB | 929 euro

12GB + 256GB | 989 euro

12GB + 512GB | 1.109 euro

Samsung Galaxy S25+ (che potete preordinare su Amazon):

12GB + 256GB | 1.189 euro

12GB + 512GB | 1.309 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra (che potete preordinare su Amazon):

12GB + 256GB | 1.499 euro

12GB + 512GB | 1.619 euro

12GB + 1TB | 1.859 euro

Acquistando un dispositivo della serie Galaxy S25 dal 22 gennaio al 6 febbraio 2025 presso operatori, rivenditori online e Samsung.com, sarà possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione scelto senza costi aggiuntivi. Ad esempio, sarà possibile ottenere il Galaxy S25 Ultra da 1TB al prezzo della versione da 512GB.

Per finire, i dispositivi della gamma Galaxy S25 includeranno 6 mesi di Gemini Advanced e 2TB di archiviazione cloud senza costi aggiuntivi. Verranno introdotti Samsung Care+ per la copertura di danni accidentali e Galaxy Club, un nuovo modello di abbonamento flessibile (dettagli ancora da annunciare).