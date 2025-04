Galaxy Tab S10 FE sfida iPad: qualità a un prezzo ridotto

Samsung ha svelato oggi i suoi nuovi tablet, il Galaxy Tab S10 FE e il Galaxy Tab S10 FE+, ampliando ulteriormente l'ecosistema Galaxy con dispositivi che promettono di combinare design elegante, prestazioni potenziate e, per la prima volta nella serie FE, funzionalità avanzate basate sull'Intelligenza Artificiale (AI). Questi nuovi modelli mirano a rendere accessibili esperienze mobili di alto livello a un pubblico più vasto, integrando caratteristiche premium in un formato versatile e più leggero.

Il Galaxy Tab S10 FE+ si distingue per il suo ampio display LCD da 13,1 pollici, il più grande mai visto sulla serie FE, che offre quasi il 12% di spazio visivo in più rispetto al modello precedente grazie a cornici ulteriormente assottigliate. Anche il modello standard, il Galaxy Tab S10 FE, vanta un generoso schermo LCD da 10,9 pollici. Entrambi i display supportano una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz per immagini più fluide e raggiungono una luminosità di picco di 800 nit (HBM), garantendo un'ottima visibilità anche all'aperto grazie alla tecnologia Vision Booster, che regola automaticamente luminosità e contrasto. Samsung ha inoltre posto attenzione al comfort visivo, riducendo le emissioni di luce blu per minimizzare l'affaticamento degli occhi.

Il design è stato ulteriormente affinato: i nuovi tablet sono più sottili e leggeri – il Tab S10 FE pesa oltre il 4% in meno del predecessore – rendendoli compagni ideali per la produttività e l'intrattenimento in mobilità. Importante novità è l'introduzione della certificazione IP68, ereditata dalla serie principale Galaxy Tab S10, che assicura resistenza all'acqua e alla polvere, aumentando la durabilità dei dispositivi in diverse condizioni d'uso.

"La nuova serie Galaxy Tab S10 FE porta esperienze mobile avanzate con AI e un ecosistema connesso a un numero ancora maggiore di persone, offrendo al contempo prestazioni e design all’avanguardia", ha affermato Changtae Kim, EVP & Head of New Computing R&D Team, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Siamo certi che le cornici sottili e i display ampi, insieme a una serie di miglioramenti funzionali, ispireranno le persone a fare di più, creare di più e scoprire di più".

Sotto la scocca, entrambi i tablet sono alimentati dal processore Exynos 1580, che promette un significativo miglioramento delle prestazioni per un multitasking fluido, un passaggio rapido tra le app e un'esperienza di gioco ottimale. Le configurazioni di memoria prevedono opzioni da 8GB o 12GB di RAM e 128GB o 256GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 2TB tramite microSD. La fotocamera posteriore da 13MP permette di catturare immagini nitide, mentre quella frontale ultra-grandangolare da 12MP è ideale per videochiamate e selfie.

La vera rivoluzione per la serie FE è l'integrazione nativa di funzionalità AI avanzate, precedentemente riservate ai modelli di punta. "Cerchia e Cerca con Google" consente ricerche contestuali immediate semplicemente cerchiando un elemento sullo schermo. Samsung Notes si arricchisce con "Risolvi Operazione", per risolvere equazioni scritte a mano, e "Guida alla scrittura a mano", per migliorare la leggibilità degli appunti presi con la S Pen (inclusa nella confezione).

L'AI interviene anche nell'editing fotografico con "Gomma Oggetto" per rimuovere elementi indesiderati, "Volto Migliore" per ottimizzare i ritratti di gruppo e "Ritaglio Automatico" per creare montaggi video dinamici. Un tasto dedicato "Galaxy AI" sulla Book Cover Keyboard (venduta separatamente) permette di accedere rapidamente agli assistenti AI personalizzabili.

La serie Galaxy Tab S10 FE è progettata per integrarsi perfettamente nell'ecosistema Samsung. Funzionalità come il widget Home Insight e 3D Map View, accessibili tramite SmartThings, offrono un controllo dettagliato dei dispositivi domestici connessi. Per i creativi, i tablet arrivano con app preinstallate come LumaFusion, Goodnotes e Clip Studio Paint, offrendo una piattaforma versatile per esprimere il proprio talento.

La sicurezza è garantita dalla piattaforma multi-livello Samsung Knox, che protegge i dati sensibili a livello hardware e software con rilevamento delle minacce in tempo reale. Entrambi i modelli esistono in versione Dual SIM (una fisica e una eSIM) e dispongono di un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione. Le batterie sono generose: 8.000 mAh per il Tab S10 FE e 10.090 mAh per il Tab S10 FE+, entrambe con supporto alla ricarica rapida da 45W (caricabatterie venduto separatamente). Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia OneUI.

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy Tab S10 FE Samsung Galaxy Tab S10 FE+ Display 10.9-pollici, LCD (Fino a 90Hz) 13.1-pollici, LCD (Fino a 90Hz) Dimensioni e peso 254.3 x 165.8 x 6.0 mm 497 g (Wi-Fi), 500 g (5G) ​300.6 x 194.7 x 6.0 mm​ 664 g (Wi-Fi), 668 g (5G) Fotocamere 13 MP Fotocamera posteriore 12 MP Fotocamera frontale ultra-grandangolare SoC Samsung Exynos 1580​ Memoria e spazio di archiviazione 12 GB + 256 GB​ 8 GB + 128 GB​ MicroSD fino a 2TB Batteria e ricarica 8,000 mAh / 45W​ 10,090 mAh / 45W​ OS Android 15 con One UI Rete e connettività 5G (Sub-6), Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 Audio Doppio altoparlante Pennino S Pen (BLE non supportato) inclusa nella confezione Sicurezza Impronta digitale (tasto di accensione) SIM Dual SIM (1 Fisica + 1 eSIM) sul modello 5G Resistenza all’acqua IP68 Accessori Book Cover Keyboard

Book Cover Keyboard Slim

Smart Book Cover

Protezione per schermo antiriflesso

Disponibilità e prezzi

La serie Galaxy Tab S10 FE sarà disponibile in Italia a partire dal 3 aprile 2025 nelle colorazioni Gray e Blue. I prezzi consigliati sono i seguenti:

Galaxy Tab S10 FE (10,9")

Galaxy Tab S10 FE+ (13,1")